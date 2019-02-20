Borsanın argosunda bir tabir vardır. İlla ki, bir yerlerde duymuşsunuzdur. Evet...

Bahsettiğim tabir, 'Keriz silkeleme'...

Özetle 'yukarı gidecek piyasayı önce bir miktar aşağıya indirip o seviyede paniğe kapılarak hisse satacak yatırımcıların ellerindeki malları almak' anlamına geliyor.

Bu manipülasyona girdiği için Sermaye Piyasası Kurulu'nda cezası var.

Fakat ya silkelemeyi robotlar yapıyorsa!

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Biliyorsunuz, son dönemde borsada algoritmik işlemler tartışılıyor. Birçok aracı kurum müşterilerinin işlemlerini algoritmalar üzerinden yapıyor. Yabancılar da dahil edildiğinde... Yabancılar gerginlikleri ve kriz dönemlerini değerlendirip bu algoritmalar üzerinden piyasada sert dalgalanmalar yaratıyor. Algoritmik işlemler, günlük işlem yapan bireysel yatırımcılar için zor bir ortam yaratıyor.Hele helesaniyelerin dahi önemli olduğunudüşünürsek... Yatırımcı bilgisayarbaşında tuşa basarken dahigecikebiliyor. Bu algoritmalar sayesindealım-satım stratejilerini önceden robotlarüzerinden belirledikleri için anlık işlemyapabiliyor.Ancak...Son dönemde tıpkı foreks piyasasında olduğu gibi burada da tuhaf gelişmeler oluyor.Küçük yatırımcıları arayarak, "Bunlara kanarak hesap numaralarını verenleri ise daha sonra kötü bir sürpriz bekliyor.Eminim, bana gelen bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'na da gidiyordur.Piyasayı bu şekilde dolandırmak isteyenleri izlediklerini düşünüyorum.Kim bilir! Belki, manipülasyonlar konusunda son zamanlarda çok hassas davranan SPK bu algoritmik işlemlere de el atar.