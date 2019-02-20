Borsanın argosunda bir tabir vardır. İlla ki, bir yerlerde duymuşsunuzdur. Evet...***
Bahsettiğim tabir, 'Keriz silkeleme'...
Özetle 'yukarı gidecek piyasayı önce bir miktar aşağıya indirip o seviyede paniğe kapılarak hisse satacak yatırımcıların ellerindeki malları almak' anlamına geliyor.
Bu manipülasyona girdiği için Sermaye Piyasası Kurulu'nda cezası var.
Fakat ya silkelemeyi robotlar yapıyorsa!
Biliyorsunuz, son dönemde borsada algoritmik işlemler tartışılıyor. Birçok aracı kurum müşterilerinin işlemlerini algoritmalar üzerinden yapıyor. Yabancılar da dahil edildiğinde borsada artık işlemlerin yüzde 20'sine yakınını robotlar gerçekleştiriyor. Robotlar üzerinden gerçekleştirilen işlemler özellikle BIST-30 hisselerinde yoğunlaşmış durumda
... Yabancılar gerginlikleri ve kriz dönemlerini değerlendirip bu algoritmalar üzerinden piyasada sert dalgalanmalar yaratıyor. Algoritmik işlemler, günlük işlem yapan bireysel yatırımcılar için zor bir ortam yaratıyor.
Teknolojinin para ve sermaye piyasalarında kullanılmasına diyecek lafım yok.
Hele hele
saniyelerin dahi önemli olduğunu
düşünürsek... Yatırımcı bilgisayar
başında tuşa basarken dahi
gecikebiliyor. Bu algoritmalar sayesinde
alım-satım stratejilerini önceden robotlar
üzerinden belirledikleri için anlık işlem
yapabiliyor.
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Ancak...
Son dönemde tıpkı foreks piyasasında olduğu gibi burada da tuhaf gelişmeler oluyor. Bazı uyanıklar türemiş!
Küçük yatırımcıları arayarak, "hesap numaranızı verin, robota bağlayalım, siz hiç yorulmadan para kazanın" gibi izahı olmayan bir yaklaşımla yatırımcıların kapısını çalıyorlar.
Bunlara kanarak hesap numaralarını verenleri ise daha sonra kötü bir sürpriz bekliyor. Ellerindeki mallar, yani hisseler düşük fiyattan satılıp, yüksek fiyattan geri alınıyor.
Böylece yatırımcı zarara uğratılıyor.
Eminim, bana gelen bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'na da gidiyordur.
Piyasayı bu şekilde dolandırmak isteyenleri izlediklerini düşünüyorum.
Kim bilir! Belki, manipülasyonlar konusunda son zamanlarda çok hassas davranan SPK bu algoritmik işlemlere de el atar.