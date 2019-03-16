Dolar alan kaybetti

Spekülasyon yapanlara inanıp dolar almaya devam edenler kaybetti. Kur saldırısından sonra dolar almaya devam edenlerin zararı % 25... Birikimlerini TL’ye yatırsalardı % 15 kazanacaklardı

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart yaklaştıkça döviz spekülatörleri yeniden hortladı. Her seçim öncesinde olduğu gibi yine sosyal medya üzerinden dolar ve euronun yükseleceğine dair iddialarla algı operasyonları yapılmaya başlandı. Halbuki, bu spekülatörlere inanıp parasını dövize yatıranlar geçmişte de şimdi de kaybetmiş durumda... Türkiye'nin tarihinin en büyük finansal saldırısına maruz kaldığı ağustos ayını ele alalım. Kur spekülasyonu yapanlara ne oldu? O dönemde dolar, saldırıların etkisiyle 7.22 TL'ye çıkarıldığında felaket senaryoları çizildi. Kurun daha da yükseleceği iddia edildi. Ancak ekonomide sağlanan dengelenmenin etkisiyle kur 5.4 TL'ye geriledi. Bu dönemde spekülasyon yapanlara kanarak dövize yatırım yapmaya devam eden yatırımcılar zarara uğradı.



100 BİN TL'NİN 25'İ ERİDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kur spekülasyonlarının yapıldığı 10 Ağustos'tan bu yana TL mevduatları azalırken döviz mevduatları yaklaşık 10 milyar dolar arttı. Bu dönemde dolara yatırım yapanın zararı yüzde 25'i buldu. Birikimlerini Türk Lirası'nda değerlendirenler ise kazançlı çıktı. Aynı dönem içinde TL mevduat faizine parasını yatıranlar yüzde 15'e yakın para kazandı. Yani 100 bin TL'lik birikimini o dönemdeki spekülasyonlara inanıp dolara yatıranlar 25 milyar liralık zarara uğradı. TL mevduatına yatıranların parası ise 115 bin TL'ye çıkmış oldu.



HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI SENARYO

Aslında, Türkiye'de döviz spekülatörleri 2013'ten bu yana aktif olarak sahnedeler. Genel ve yerel seçimler ile referandumlar öncesinde doların uçuşa geçeceğine dair iddialarda bulundular. Peki gerçekten dedikleri gibi mi oldu? 2013'ten bu yana gerçekleşen yerel ve genel seçimler ile referandum tarihlerinin öncesi ve sonrası incelendiğinde spekülatörlerin felaket senaryolarının tutmadığı açıkça görülüyor. Hatırlayın, Gezi Olayları'nın ardından yapılan Mart 2014 yerel seçimlerinden önce de ekonomiyle ilgili kaos senaryoları ortaya atıldı. Seçim öncesinde 2.18 TL olan dolar 6 ay içinde felaket tellallığı yapanların dediği gibi artmadı. 1 Kasım 2015'teki genel seçimler öncesinde dolar kurunun fırlayacağını düşünüp birikimini dövize yatıranlar kaybetti. 16 Nisan Referandumu öncesinde de parasını dolarda tutanlar zarar etti.