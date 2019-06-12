Biliyorum, hepiniz dört gözle Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu'nun TV programını bekliyorsunuz.

Haklısınız... İki haftadır Türkiye'de başka gündem yok! Öyle ya, "o mu sunacak, bu mu", "kim sunsa iyi olur", "teklif götürülen kabul etmezse alternatifi kim olur" falan filan... Hatta bunun için komisyon kurulup protokol bile yapıldı. Bana göre, suni bir gündem...

Halbuki, Türkiye'de konuşulması gereken daha önemli meseleler var.

Misal, Doğu Akdeniz...

ABD ve İsrail'in kuklası Rumlar ile Yunanlılar haddini iyice aşmış durumda.

7 düvelin bölgeye çöreklendiği yetmiyormuş gibi sondaj gemimizin personeli için tutuklama kararı çıkartıp küstahlaşıyorlar.

Onlar bizi enerji denkleminden çıkarmaya çalıştıkça Türkiye misilleme yapıyor.

Dün yapılan Türkiye-KKTC askeri tatbikatını da böyle okumak gerekir.

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Peki Sam Amca niye bu kadar tedirgin?Hatırlarsınız,Sebebi açık..., petrol ve doğalgaz sektörü enerji kartellerinin etkisi altında. Bu alanda faaliyet gösteren pek çok özel şirketin ulusal devletlerle yakın çıkar ilişkisi var. Türkiye ise Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini tek başına yürütüyor.Yani 'tam bağımsız'... Bu durum, enerji kartelleriyle kolkola giren ülkeleri rahatsız ediyor., yeni geminin arama yapacağı bölgede ciddi bir rezervden söz ediliyor.Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Türkiye, orada petrol-gaz bulursa hiçbir ülke de şirket de buradan pay alamayacak., Rum Kesimi hem siyasi hem de ekonomik olarak bölgedeki kaynakları çıkarabilecek, işleyebilecek ve uluslararası pazarlara sunabilecek güçte değil. Ekonomik yetersizliği var.Bu nedenle, AB ve ABD'yi arkasına alıp Türkiye'ye siyasi baskı oluşturmak istiyor.Sanırım, küstahlıklarıyla, hukuksuzluklarıyla, baskılarıyla Türkiye'nin bu davadan vazgeçeceğini düşünüyorlar. Ama...