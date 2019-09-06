Mahkemelerden sürekli FETÖ'cülerin salıverildiğini duydukça insan 'neler oluyor' diye kendi kendine soruyor. Mesele, Külliye'den aşağı doğru indikçe zayıflayan FETÖ mücadelesine mi bağlı, yoksa örgütün kriptoları mı devrede!

Bu işlere az biraz kafa yoran biri olarak geçenlerde üst düzey bir bürokratla sohbete gittim.

ByLock, Eagle, Tango'dan sonra istihbarat birimlerinin tespit ettiği 15 Temmuz'dan sonra açığa çıkan haberleşme sistemi, "ardışık arama yöntemi" (FETÖ'nün sivil imamlarının, PTT'nin ankesörlü telefonları veya büfelerde olan kontörlü telefonlardan kendilerine bağlı olan askerleri arayıp, buluşma yer ve saatlerini bildirmesi, kendisine bağlı birden fazla askeri peş peşe araması) acaba sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mi kullanıldı?

Soruyu sorar sormaz, kaynağım cevabı yapıştırdı: "Biraz sabret... Sence, FETÖ'nün en çok yuvalandığı Emniyet'te veya Yüksek Yargı'da hiç ankesöre takılan olmamış mıdır!" Binlerce kripto hakimin, savcının, emniyetçinin olduğu listeden bahsetti. Hatta somut bir de örnek verdi. Anlattığına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem imamlarının 2014-2016 yılları arasında Ege Bölgesi'nde (Muğla ve Aydın) 4720 ankesörlü telefon üzerinden (PTT'nin ankesörlü telefonları ya da büfelerdeki kontörlü telefonlar) 107 adet ankesör kartıyla arama tespit etmiş.

Ardışık arama yöntemiyle FETÖ imamlarıyla haberleşen hakim-savcılar şimdi üst düzey makamlarda...

Listedeki isimleri duysanız 'şok' olursunuz.

Kimi Yargıtay'da daire başkanı, kimi üye, kimi bölge idare mahkemesinde görevli...

Bu listedeki isimler 1 yıl kadar önce Hakimler Savcılar Kurulu ve Yargıtay'a bildirilmiş...

Merak ediyorum, Yargıtay veya HSK bu kişilerle ilgili bir işlem başlattı mı? Ya da soruşturma izni verdi mi? Ardışık arama listesinde yer alan bu kişilerin o tarihten sonra FETÖ'yle ilgili kararlarda imzası var mı?



SAHİ SİZİN SAHİBİNİZ KİM!

Bir yazı yazdım, kıyamet koptu. İTO'nun geçinme endeksiyle, TÜİK'in enflasyon hesabını, hiç de iyi niyetli olmayan bir yaklaşımla eşleştirip, kafa bulandıran profesörlere, siyasetçilere, ekonomistlere 'pes, utanmanız arlanmanız yok mu' dedim. Kimi trollerini üzerime saldı, kimi şizofrenik davranışlar sergileyerek sağı solu aramaya başladı, kimi aklı sıra sosyal medyadan bana gönderme yaptı. Vaktimi bugünlük onlarla daha fazla harcamayacağım. Hocalara tek bir şey soracağım: Sahi sizin sahibiniz kim, hangi locadan!