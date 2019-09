Yurtdışı müteahhidine sigorta

Ticaret Bakanlığı’nın Eximbank ile başlattığı çalışma ile, müteahhitler yurtdışındaki politik risklere karşı artık sigorta yaptırabilecek. Bedeli de binde 3.5-4 civarında olacak

Libya, Sudan gibi iç karışıklıkların yaşandığı ülkelerde alacaklarını tahsil etmekte zorlanan Türk müteahhitlerine sigorta sistemi geliyor. Ticaret Bakanlığı, Eximbank ile çalışma başlattı. Müteahhitler artık yurtdışındaki politik risklere karşı Eximbank'ta sigorta yaptırabilecek.

Böylece, yurtdışında iş yaptıkları yerlerdeki politik riskleri bertaraf etmiş olacaklar. Yurtdışında iş yapacak müteahhitlere yönelik teminat mektubu programları da devreye alınacak.



RİSKLERİ ÜSTLENECEK

Gazetecilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın müjdesini verdiği yeni sistemin ayrıntılarını Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin anlattı.

Eximbank'ın önemli bir tarafının da sigorta ve garanti işlemleri olduğunu söyleyen Gültekin, "Müteahhitlerimize yönelik yurtdışındaki politik riskleri (iş aldıkları yerlerde savaş, kamulaştırma vb.) Eximbank üstlenecek. Biz de bu riskleri yurtdışındaki reasürörlerle paylaşıyoruz.

Özellikle Afrika, Orta Asya ve Uzak Asya ülkelerinde ihracatçılarımızın alacak riskini biz üstleniyoruz.

'Siz malınızı satın, biz sigorta yapalım' diyoruz. Bunu da yaklaşık binde 3.5-4 civarında bir maliyette yapıyorlar.

Yani 1 milyon dolarlık bir ihracat 3.500-4.000 dolara sigortalatabiliyor" dedi. Gültekin, yurtdışında iş yapacak müteahhitlere yönelik teminat mektubu ve 'surety bond' denilen kefalet sigortası programlarının da devreye gireceğini anlattı.



19 MİLYAR DOLAR HACİM

Sigortalanan ihracat alacaklarında yılda yaklaşık 17 milyar dolarlık bir hacimleri olduğunu, bu yıl rakamı 19 milyar dolara çıkartacaklarını anlatan Gültekin, Eximbank'ın finansman ve sigorta desteklerinin toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 26 olduğu bilgisini verdi. Gültekin, "Yani her 100 birimlik ihracat içerisinde 26 birim Eximbank tarafından destekleniyor. Bunu 2023 hedefleri doğrultunda yüzde 29'a çıkartmayı düşünüyoruz" dedi.



HER FİRMAYA DİJİTAL KİMLİK VERİLECEK

TİCARET Bakanlığı'nın yeni çalışmaları konusunda bilgi veren Bakan Pekcan, Akıllı İhracat Platformu kuracaklarını anlattı. Pekcan, "Firmalar bütün devlet desteklerini online olarak alabilecek. Firmalara dijital kimlik vermeyi düşünüyoruz. Bu firmalar platforma kaydolacak, ürünleriyle ilgili bilgi paylaşacak, biz onlara uygun çözüm önerileri getireceğiz" diye konuştu. Pekcan, Ticaret Müşavirleri Ağı Programı ile de ihracatçıların daha kolay bir şekilde bakanlık personeline ulaşacağını anlattı.



BANKALAR SÜRE İSTEDİ

İHRACATIN tamamını kağıtsız ortamda yapmaya çalıştıklarını anlatan Pekcan, "Dijitalleşmeye 169 evrakı aldık, teminat mektuplarını e-teminat mektubuna çevirme imkânı bulduk. Ama bankalarımız süre uzatımı istedi, birkaç bankadan yüzde 100 alabiliyoruz" dedi.



PERAKENDE YASASI GELİYOR

ELEKTRONIK Çek Yasası'nı komisyona gönderdiklerini belirten Pekcan, "İnşallah önümüzdeki hafta (bu hafta) Perakende Yasası Meclis'e gelecek. Arkasından Ürün Güvenliği, sonra Hal Yasamız ve Rekabet Kurumu var" dedi.



ZEYTİNYAĞI ANALİZİ BLOCKCHAIN'E TAŞINIYOR

BAKAN Pekcan, ihracat süreçlerini blockchain'e taşıyabileceklerini belirterek, "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ndeki ihracat uygunluk belgelerini blockchain'e taşıdık. Zeytinyağı için bir çalışma başlattık. Bütün analizleri, testleri blockchain üzerinde saklanacak" dedi.



GENEL TİCARET SİSTEMİ İLE 5 MİLYAR DOLARLIK FARK

İHRACAT rakamlarının açıklanmasında Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) geçtiklerini hatırlatan Pekcan, "GTS'ye göre ihracat ilk 7 ayda 104 milyar 164 milyon dolar. Özel Ticaret Sistemi'ne göre rakam aynı dönem için 98 milyar 954 milyon dolar. Aradaki fark 5 milyar dolar. Çin, Japonya, ABD Kanada, bu sistemi kullanıyor. Serbest bölgeler de Türkiye hudutları içinde" dedi.



EXIM'DEN KOBİ'LERE % 11.84 FAİZLE KREDİ

PEKCAN, Eximbank'ın KOBİ'lere yüzde 11.84 faizle TL kredi verdiğini belirterek, "Yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımızı en uygun maliyetli TL kredilerimizden yararlandırmaya başladık. Bu firmalar, Türkiye'de şu an alabileceği en düşük faizli TL kredisini Eximbank'tan alabiliyor" dedi.