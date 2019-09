Muhalefet kesiminin ağzının içine baktığı koca koca profesörler, ülkede memuru işçiyi batıran '15 günde 15 yasa' kararına imza atan siyasetçiler, ekonomist geçinip hiç araştırma yapmadan sosyal medyada ahkam kesenler...

Hiç mi utanmanız, arlanmanız yok!

Defalarca söylendi, binlerce kez yazıldı, tekrar tekrar anlatıldı... Ama yokkk...

Bal gibi bilseniz de, suyu bulandırmak için bir şey ortaya atacaksınız, saf sazanları inandıracaksınız.

Kim mi bunlar?

Mahfi Eğilmez'ler, Veysel Ulusoy'lar, Faik Öztrak'lar, Aykut Erdoğdu'lar, falanlar filanlar...

TÜİK dün enflasyon verisini açıkladığında yine ortaya çıktılar. Ağustosta enflasyon yüzde 0.86 artarken, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Ücretliler Geçinme Endeksi yüzde 2.53 artmışmış...

Vay efendim, bu nasıl tuhaf bir durummuş...

Yahu, İTO ile TÜİK'in hesaplamalarının aynı olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama işinize gelmiyor tabii... "Sinek mide bulandırır" hesabı sosyal medyaya bir yem atın, tweet'in ucuna da bir ünlem koyun, siyasetçiyi de peşinize takın...

Ohh ne ala!

Onlar gerçeği söylemez, bilseler de siyasi görüşleri buna müsaade etmez.

Gelin ben anlatayım.

Bu mesele yıllardır tartışılır. TÜİK'in enflasyon hesaplama yöntemleri ve endeks kapsamları ile İTO'nunkiler çok farklı...

TÜİK enflasyonu hesaplarken 417 kalemi dikkate alıyor. İTO Ücretliler Geçinme Endeksi'nde 242 ürüne bakıyor. TÜİK'in verileri tüm Türkiye'yi kapsıyor. İTO ise sadece İstanbul'u inceliyor. İTO 21 yıl önceki tüketim kalıplarından hesap çıkarıyor.

TÜİK ise hem enflasyon sepetini güncel ihtiyaçlara göre sürekli yeniliyor hem de fiyatları İTO gibi haftada bir değil daha sık derliyor. Dolayısıyla her gelişmeyi hesaba yansıtıyor. Üstelik, TÜİK-İTO hesabı genellikle yıllık bazda da örtüşüyor.

Bunları bile bile iki hesabı birbiriyle karşılaştırmaya kalkanlara 'pes' diyorum.

"Her şeyin fiyatı arttı, enflasyon düştü" diyenlere de birkaç satır ayırayım.

Evet, geçen ay doğalgaza, tütüne zam geldi.

Bu zamlar enflasyonu elbette etkiledi.

Ama banka analistlerinin beklediği kadar değil... Doğalgaz zammının enflasyona etkisi 0.20, tütününki 0.90 puan oldu.

Bu olsa da enflasyon baz etkisi sürecinin başlaması, ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler ile giyim ve ayakkabı kalemlerinin düşürücü etkisiyle beklentilerin altında kaldı. İşlenmemiş gıda fiyatları birbirini takip eden dördüncü ayda da geriledi. Hatta ağustosta yüzde eksi 2.32.

Taze meyve ve sebze grubu da düştü.

Petroldeki düşüşle temmuzda 13.7 olan ulaştırma fiyatları 6.7'ye indi. Enerjide yüzde 0.34 ile geçen yılın çok altında artış var. Ağustos 2018'de 304 ürünün fiyatı artmış, Ağustos 2019'da 243...

Velhasıl, bunları bilmenize rağmen, TÜİK'in açıkladığı her veriye karşı insanlarda soru işareti yaratmaya çalışmanız size yakışıyor mu!

Eleştirinin de bir namusu olur..