Salda Gölü’nün dibinde işlettiği halk plajından para basan Yeşilova Belediyesi’ni ‘rant elden gidecek’ korkusu sardı. Belediye, göldeki kaçak yapılardan milyonlar kazanıyor

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nün kıyısına plaj açıp, bungalovlar yaptıran, SİT alanını araç parkına çeviren Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel rantı kesileceğini anlayınca yalana sarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgeyi koruma altına alıp kaçak bungalovlar ve çadırlarla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından "Burası Suud'lulara söz verilmiş" diyerek hedef saptırmaya çalışan Şenel'in belediyenin gölün etrafını çöplüğe çeviren plajdan para bastığı ortaya çıktı.



BUNGALOVDAN GÜNLÜK 150 TL

Salda Gölü kıyısında yer alan, kaçak ve düzensiz yapıların bulunduğu, 21 bin metrekarelik alandaki halk plajını Yeşilova Belediyesi işletiyor. Plajın olduğu alanı Milli Emlak'tan bedavaya alan belediye, Salda Gölü'nün hemen dibinde kamp alanları, kafeteryalar, bungalovlar, çadır kamp yerleri inşa etti. Belediyenin bölgede 25 bungalovu bulunuyor. Buralar belediye eliyle kiraya veriliyor. Bir bungalovun günlük kirası 150 TL. 25 adet bungalovun kirasından belediye ayda 112 bin 500 TL parayı kasasına atıyor.



AYLIK PARK PARASI 450 BİN TL

Belediyenin işlettiği plajda gölün kıyı şeridine kadar arabalar park ediliyor. Belediye plaja gelen otomobillerden 10 TL, minibüslerden 20 TL, otobüslerden ise 30 TL alıyor. Ortalama araç başına kesilen fatura 15 TL... Günde 1.000 aracın plaja geldiği belirtiliyor. Belediyenin kazandığı otopark parası ayda 450 bin TL'yi geçiyor. Hatta yaz aylarında hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı günlük 30 bine kadar ulaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü'nün etrafındaki kaçak yapıları yıkmaya başladı. Sıra Şenel'in yetki alanındaki kaçak yapılara gelince başkan daha önce destek verdiği bakanlık projesini eleştirmeye başladı.



45 KAÇAK BUNGALOV VAR

HÜKÜMET, Salda Gölü'nü 14 Mart'ta Özel Çevre Koruma Alanı ilan etti. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nün korunması amacıyla özel bir proje hazırladı. Göl kenarına araç girişi ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Kumsal koruma altına alındı. Sahilde bulunan kaçak yapılaşmalar kaldırıldı. Çöp konteynırları konuldu. Salda Gölü çevresinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2873 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca yapılan denetimler kapsamında çevre kirliliğine yol açanlar hakkında para cezası uygulandı. 45 adet kaçak bungolav ve konteynır tipi yapı ile 3 adet çadır kurulduğu tespit edildi. Kaçak yapıları inşa edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.



SALDA'YA ÇİVİ DAHİ ÇAKILMAYACAK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı da dün bir kez daha "Salda Gölü Özel Çevre Koruma projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır" açıklaması yaptı.