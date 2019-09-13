Hepsi afalladı! Öyle ya, ezberlerinin dışında bir şey oluyor.

"Bugün patlar", "yarın patlar", "şimdi patlayacak" dedikleri dolar bir türlü artmıyor. Yaptıkları tahminler çöp oldu. Bugüne kadar hep faiz indiğinde doların uçup, kaçacağına milleti inandırıyorlardı. Şimdi müthiş (!) ekonomik analizleri de çöktü. Faiz düşüyor, dolar da iniyor. Bunların kozmetikleri sapır sapır dökülüyor. Baktım, dün Merkez Bankası'nın faizleri 3.25 puan indirmesine rağmen dolar ve euro düşmeye başlayınca, kuyruğu dik tutma gayretine girmişler. 'Günü kurtarıyorlar', 'Bu son barutları', 'Kozmetik düşüş' diyerek yine vatandaşı gazlamaya çalışıyorlar.

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Yahu defalarca yazdım., tası tarağı toplayıp, bu işleribırakıp, Ege'de bir sahil kasabasındaDaha durun...Asıl siz küresel merkez bankalarının hamlelerinden sonra neler olacağını düşünün. Avrupa Merkez Bankası (ECB) indirimi yapıp, tahvil alım programına başladı. Haftaya da Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık indirim yapması bekleniyor. Bu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere pozitif yansıyacak.Haa, şimdi hep bir ağızdan "ekonominin düzelmesi için Fed veya ECB'ye mi bel bağladınız" diye saldıran olursa ağzına kürekle vurun!Niye biliyor musunuz?Çünkü, bugün böyle diyenler, geçmişi unuttuğumuzu düşünüyor.O yüzden, hepimiz eğri oturalım, doğru konuşalım.Haa, yeni siyasi partilerde ikbal arayışına girdiyseniz, onu bilemem...