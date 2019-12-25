Yerli İHA/SİHA üretiyorsun, İsrail'in HERON'larına kucak açanlar "aile üyeleri yaptı" diye ortalığı ayağa kaldırıyor.
Yerli tank üretmeye başlıyorsun, "fabrika peşkeş çekiliyor" diye saldırıyorlar.
Yerli savunma ve silah sistemleri geliştiriyorsun, "Aselsan'da tarikatçı kadro var" diye başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar.
Bu tayfa yerli otomobili alkışlar mı hiç!
Yerli otomobil ete kemiğe bürününce başladılar tezvirata... Tıpkı, Devrim otomobiline yaptıkları gibi...
"Bizden bir şey olmaz, biz bir şey yapamayız, Türkler araba yapamaz" diyenler o gün de vardı.
O dönemde Türkiye'de bu hayali kuran genç, parlak beyinler otomobili üretse de ülkenin gelişmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını istemeyenler bu işi engelledi.
Bugün de onların torunları aynı görev için arz-ı endam etmişler!
***"Fabrikası olmayan otomobil", "Dizaynı yurtdışında yapıldı", "Bu nasıl yerli otomobil?" diyerek saldırıyorlar.