Bir zamanlar FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in prensiydi. "Bir gülüşüne bütün servetimi bağışlarım" diyordu. Ona Ankara'da saraylar yaptırıyordu.
Himmetlerle kurduğu şirketleri adeta para aklama merkezi gibi çalıştırıyordu.
Hakkında FETÖ'nün finansörü soruşturması başlatılınca tası tarağı toplayıp İngiltere'ye kaçtı. Dün FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek ve annesi Melek İpek ile ilgili davada karar çıktı.
Mahkeme, sanıkların holdingdeki hisselerini devlete verdi.
Son derece önemli olan kararla Koza-İpek Holding'in yüzde 49.5 hissesi (yüzde 19.8 Cafer Tekin İpek, yüzde 19.8 Melek İpek, yüzde 9.9 Ebru İpek) Hazine'ye geçmiş oldu.
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Halka açık şirketlerde durum ne oldu derseniz?
İpek Doğal Enerji'de Cafer ve Melek İpek'in hisse oranı düşük ancak Koza-İpek Holding'in oradaki hissesi yüzde 62.1... Keza Koza- Altın ve Koza Anadolu Metal'de de durum benzer...
İç içe geçmiş şirketler
olduğu için hisselerin değerini tam olarak
bulmak zor... Mahkeme, bir değerden
bahsediyor.
Peki bundan sonra ne olacak?
Herhalde hisselerin devlete geçmesine en çok küçük yatırımcılar seviniyordur. Zira halka açık şirketlerin hepsinde bundan sonra teker teker genel kurullar yapılacak
.
TMSF kayyumluğunda şirketler yönetilse de sahiplik olmadığı için 3 yıldır genel kurul toplanamıyordu. Genel kurul yapılamadığı için de kimse beş kuruş temettü alamıyordu. Mahkeme kararıyla, genel kurul engeli kalktı.
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Gelelim devlete geçen hisselerin akıbetine...
Satılır mı derseniz...
Bu olasılık 'mümkün' olsa da kanuni bir düzenleme yapılması gerekiyor.
Çünkü, kanun kâr eden şirketlerin TMSF tarafından satışına izin vermiyor. Fon ancak ekonomik devamlılığında tehlike varsa o zaman satış yapabiliyor. Fakat, kârlı şirketlerin satışının önünü açacak bir yasal altyapı üzerinde çalışıldığını da biliyorum.
Velhasıl karar da bundan sonrası da önemli...
Ama bana göre asıl mesele, Kozaİpek kararının psikolojik etkisi...
Malum, önümüzdeki aylarda Boydak'ın, Aydınlı'nın ve Aynes'in davaları olacak.
Bu şirketlerin firar eden ve hapisteki patronları, FETÖ şirketleriyle ilgili mahkemelerden çıkan her kararı adeta aportta bekliyorlar. Anahtarı yeniden FETÖ'cülere teslim edilen şirketlerle ilgili kararları kendi dosyalarına iliştiriyorlar. O yüzden eminim Koza-İpek kararı en çok da onları üzmüştür!