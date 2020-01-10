Bir zamanlar FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in prensiydi. "Bir gülüşüne bütün servetimi bağışlarım" diyordu. Ona Ankara'da saraylar yaptırıyordu.

Himmetlerle kurduğu şirketleri adeta para aklama merkezi gibi çalıştırıyordu.

Hakkında FETÖ'nün finansörü soruşturması başlatılınca tası tarağı toplayıp İngiltere'ye kaçtı. Dün FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek ve annesi Melek İpek ile ilgili davada karar çıktı.

Mahkeme, sanıkların holdingdeki hisselerini devlete verdi.

Son derece önemli olan kararla Koza-İpek Holding'in yüzde 49.5 hissesi (yüzde 19.8 Cafer Tekin İpek, yüzde 19.8 Melek İpek, yüzde 9.9 Ebru İpek) Hazine'ye geçmiş oldu.

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Halka açık şirketlerde durum ne oldu derseniz?İç içe geçmiş şirketlerolduğu için hisselerin değerini tam olarakbulmak zor... Mahkeme, bir değerdenbahsediyor.Peki bundan sonra ne olacak?HerhaldeTMSF kayyumluğunda şirketler yönetilse de sahiplik olmadığı için 3 yıldır genel kurul toplanamıyordu. Genel kurul yapılamadığı için de kimse beş kuruş temettü alamıyordu. Mahkeme kararıyla, genel kurul engeli kalktı.

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Gelelim devlete geçen hisselerin akıbetine...Bu olasılık 'mümkün' olsa da kanuni bir düzenleme yapılması gerekiyor.Çünkü,Velhasıl karar da bundan sonrası da önemli...AmaBu şirketlerin firar eden ve hapisteki patronları, FETÖ şirketleriyle ilgili mahkemelerden çıkan her kararı adeta aportta bekliyorlar. Anahtarı yeniden FETÖ'cülere teslim edilen şirketlerle ilgili kararları kendi dosyalarına iliştiriyorlar. O yüzden