Sosyal medya iyice yalan, iftira ve linç merkezi oldu. Öyle kolay ki, uydur kurgudan bir haber, trol hesaplara ver, onlar kitlelere ulaştırsın. Nasılsa Twitter'da, Facebook'ta doğruya oranla 6 kat daha hızlı yayılan bu haberlere herhangi bir yaptırım yok.

Salla gitsin!

Dün böyle iki haber dikkatinizi çekmiştir. Biri, sabah saatlerinde yayılan poşet fiyatının 30 kuruşa çıktığı haberiydi. Bir anda sosyal medyada yayılan haber epeyce gürültü kopardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'zam yok' diyerek açıklama yapsa da yalan haber kadar sesini duyurmadı.

Diğeri ise ligin başarılı takımı Trabzonspor'u siyaset arenasına çekmek isteyenlerin çıkarıp servis ettiği Ünal Karaman'ın istifasıyla ilgili yalan haberlerdi. Adı- sanı duyulmamış haber sitesi üzerinden bir dedikodu üretildi, sosyal medyadaki art niyetli trol hesaplardan yayıldı. Halbuki, o dedikodunun olduğunu iddia ettikleri maç günü (16 Aralık 2019) Berat Albayrak Türkiye'de dahi değildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsviçre- Malezya gezisindeydi. Manipüle haberlerle varlığını sürdürmeye çalışan haber sitesi, nedense bunları görmezden geldiği gibi kendisini yalanlayan kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını da tek satır giremedi.

Belli ki amaç, tarafsız habercilik yapmak falan değil!

Ortalığı bulandırmak, futbola siyaset bulaştırmak, Trabzonspor taraftarları içinde huzursuzluk yaratmak... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Trabzonspor taraftarları arasına nifak tohumu sokmak...

Buradan kendilerine 'ekmek' çıkarmaya çalışanlar geçen yılki kur saldırısından bu yana hedef tahtasına oturttukları Berat Albayrak'ı bu kez kendi evinde vurmaya çalışıyorlar.

Ekonomide son dönemde hedeflerin birer birer tutturulmasıyla ellerinde argüman kalmayanların derdinin Trabzonspor olduğunu düşünmüyorum.

Öyle olsaydı, bugün ligde üçüncü sırada buluna ve 3 büyük İstanbul takımını (Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray) sollayan, ilk üç ayda en çok kâr eden, borcu diğerlerine göre en az olan Trabzonspor'daki iç mesele manipüle edilmezdi.