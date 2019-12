2020’de 81 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler hayata geçiyor. Tapudan enerjiye, vergiden hastaneye, gıdadan emekliliğe kadar birçok alanda yeni hayat başlayacak

Yeni yılda milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirecek düzenlemeler devreye giriyor. Tapuda devir işlemleri kolaylaşacak. Esnaf için işsizlik fonu kurulacak. Konutta gerçek değer dönemi başlayacak. Kayıt dışını önlemek için e-fatura, e-irsaliye dönemi devreye girecek. Vatandaşlar 5G teknolojisini deneyimlemeye başlayacak. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Konaklama ve dijital hizmet vergisi uygulaması başlayacak. İşte yeni yılda yeni hayat...



TAPUDA DEVİR KOLAYLAŞIYOR:

Taşınmaz devir işlemleri, taraflar farklı tapu müdürlüklerinde bulunsalar dahi yapılabilecek. Yurtdışından da devir işlemi yapmak mümkün hale geliyor. Detaylar yönetmelikle düzenlenecek.



BELEDİYELERDE SIFIR ATIK:

Tüm kamu kurumları, nüfusu 250 bin ve üzerindeki belediyelerle 5 bin metrekareden büyük AVM'ler sıfır atık uygulamasına geçecek. 500- 1.000 arası çalışanı bulunan kamu kurumları, 100 ve daha az öğrencili okullar, turizm işletme belgesi olan yerler de sisteme geçecek.



VİOP'TA AKŞAM SEANSI:

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak "Akşam Seansı"17 Ocak 2020'de devreye alınacak. VİOP'ta devreye alınacak Akşam Seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.



GIDADA ARACISIZ MODEL:

Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde kurulan Sera A.Ş. 2020'den itibaren çiftçilerle alım garantili sözleşme imzalayacak. Ürünleri markete doğrudan ulaştırarak hem aracı sayısını azaltılacak hem de sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketici ile buluşturacak.



KONAKLAMA VE DİJİTALE VERGİ:

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinden konaklama vergisi alınacak. Oran, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olacak. Her türlü reklam hizmetleri artık dijital hizmet vergisine tabi olacak. Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olacak.



KONUTTA GERÇEK DEĞER:

Gayrimenkul alıp satanları ilgilendiren önemli bir düzenleme hayatımıza giriyor. 1 Ocak'tan itibaren konutta gerçek değer dönemi artık resmen başlıyor. Rayiç bedel ile tapulara kaydedilen satış bedeli gerçek değerine ulaşacak.



ENERJİ BELGESİ ŞART:

Konutlarda, enerji kimlik belgesi zorunluluğu başlıyor. Enerji Kimlik Belgesi, binalardaki enerjinin israfını önlemek amacıyla zorunlu tutuluyor. Belge temin edilmezse binaya iskân verilmeyecek. Dolayısıyla kiralama, satma gibi gereksinimler karşılanamayacak.



AMBALAJLI ÜRÜNE KİMLİK:

Beslenme bildirimi uygulaması ambalajlı ürünlerde de başlıyor. Artık enerji ve besin öğeleri, 100 gram veya 100 ml. ürün için ambalaj üzerinde belirtilecek.



AHİLİK FONU BAŞLIYOR:

Esnafın işsizlik fonu başlıyor. Sigortalılar, her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2 ödeyecek, devlet ise yüzde 1 oranında pay aktaracak. Dükkânını kapatan esnaf, fondan yararlanacak.



E-FATURA, E-DEFTER, E-ARŞİV:

Mükellefler hasılatlarına göre e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-arşiv uygulamasına geçecek. 2018 yılı brüt satış hasılatları 10 milyon TL ve üzeri olan firmalar, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla e-faturaarşiv fatura ve e-defter uygulamalarına birlikte geçiş yapmak zorunda. Böylece sahte ve naylon faturanın önüne geçilmesi hedefleniyor



ELEKTRİKTE YENİ TARİFE:

Elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli gelecek. Vatandaş isterse sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek.



5G HAYATIMIZA GİRECEK:

5G teknolojisi küresel çapta kullanılmaya başlanacak. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri şimdiden 5G destekli cihazlarını piyasaya sunmaya başladı. Türkiye'de de 2020'de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek.



SINIRDA ARAÇ TRAFİĞİNE SON:

Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi için Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulaması devreye girecek.



KYK BORÇLARI YAPILANACAK:

Üniversite hayatı süresince KYK'den öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçlarının yapılandırılması çalışması tamamlanacak. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma hayata geçirilecek.



TAMAMLAYICI EMEKLİLİK:

Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet desteği yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim için nakit çekilebilecek.



YARGIDA YENİ DÖNEM:

Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri yeni yılda uygulanacak. Kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme ile basit yargılama usulü uygulanmayacak. Kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.



ATIK YAĞA YASAK:

Çevre ve insan sağlığının korunması için madeni atık yağları kapsayan yönetmelik yürürlüğe giriyor. Motor yağı değişimi yapılan işletmeler belge almak zorunda. Atık yağların ithalatı da yasaklanıyor.



VERGİ CEZASI BANKAYA:

1 Ocak 2020 tarihinden sonra özel bankalar vergi tahsil edemeyecek. Vergi tahsilatları kamu bankaları tarafından yapılacak. Vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar vergi daireleri vezneleri haricinde PTT'den de tahsil edilecek.



ROBOTLA MUAYENE DÖNEMİ:

2020'nin ikinci yarısından sonra hastaları robotlar muayene edecek. Hangi hastalığın olduğunun ilk 5 tanısını koyup hangi branşa gideceğinize karar verecek