Bugün Türkiye'de üretilen her şeye karşı olan kesimin adeta ölüm yıldönümü...

Eee, kolay değil tabii... Ne zaman bir yerde iktidar olma şansı yakalasalar hizmeti heykel dikmek sananlar ile onların yandaşlarının bünyesi yerli otoyu nasıl kaldırsın!

60 sene de 100 sene de geçse bu kafalar değişmez. Hatırlayın...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yapıldığı tarihleri... O gün "Devrim yürümedi, yolda kaldı" manşetleri atarak projeyi hançerleyen medyanın uzantıları bugün de çıkıp 'Bas tuşu Türkçe değil', 'Yerli oto İtalya'dan geldi', 'Aynası da varmış' diye aklınca meseleyi ti'ye alıyor.

Aslında bu zihniyeti anlamak için o tarihlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan Mazhar Kunt isimli beyefendinin yazısını incelemek kafi... Devrim otomobilinin yapıldığı yıllarda yayınlanan yazıda "Hesapsızlık her işimizi berbat etmiş. Senelerdir bira bulamayız. Bir iki fabrika kurmak aklımıza gelmez. Ama çimento, şeker fabrikası dedin mi gırla. Şimdi de tutmuşuz otomobil yapmaya merak salmışız. Kimse otomobil yapmak elverişli midir, idare eder mi demiyor" diyor. O günün Kunt'uyla bugünün Portakal'ı, Özdil'i arasında ne fark var?

Zihniyet aynı değişmez.

O yüzden bu tayfanın dediklerine çok da 'şey etmemek' gerekir.

Türkiye yapar, onlar bakar...

Neyse....

Gelelim herkesin merak ettiği yerli otomobilin fiyatı meselesine...

Otomobili bugün görsek de satın almak için iki yıl daha bekleyeceğiz. Dolayısıyla, fiyatının da bugünden belli olması elbette mümkün değil. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yerli otomobilin bulunduğu SUV segmentinde Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai gibi araçlar var. Bunların henüz elektrikli modelleri yok. Fakat yerli otomobil üretilmeye başladığında o markalar da elektrikli araçlarını piyasaya sürecek. Şu anda bu saydığım markaların fiyatları 165 bin TL'den başlıyor, 358 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yerli otonun özelliklerini bilmesek de BMW iX-3 ve Tesla Model X gibi araçların muadili olacağı söyleniyor. Yeni BMW iX3'ün elektrikli versiyonunun 400 bin TL'nin üzerinde olacağı belirtiliyor.

Tesla'da ise fiyat milyonu buluyor.

Sonuçta küresel rekabeti düşünürseniz, yerli oto bugün piyasaya çıksa 150-200 bin TL'den az olamaz.