Şarap fabrikasına eğitim üssü

Suriye sınırında bulunan Kilis’te Tekel’in atıl durumdaki şarap fabrikası dev bir eğitim üssüne çevriliyor. İşadamı Fuat Tosyalı, araziyi 12.5 milyon TL’ye alıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı

Kilis'te 1944'te şarap üretmek üzere kurulan, bölgede üzüm stokunun düşmesiyle işlevsiz hale gelerek, kapısına kilit vurulan Tekel'in Suma Fabrikası dev bir eğitim kampusüne dönüşüyor. Kilis Valisi Recep Soytürk'ün çabalarıyla 50 bin metrekarelik araziyi 12.5 milyon TL'ye satın alarak eğitim kampusü haline getirecek olan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı büyüdüğü topraklara borcunu ödeyecek.



1.000 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

İşadamı Fuat Tosyalı önceki gün Kilis'te Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la protokol imzaladı. Tosyalı Eğitim Kampusü'nde 100 derslikli bir okul, 8 derslikli anaokul ve halk eğitim merkezinin yer alması planlanıyor. 1.000'e yakın öğrenciye eğitim verileceği belirtilen kampüsün hikâyesini anlatan Tosyalı, "Tekel fabrikası şehrin ortasında kalmış atıl bir araziydi. Kilis Valimiz daha önce Tekel'i alan yabancı yatırımcıyla masaya oturmuş. Buranın eğitim amaçlı kendilerine hibe edilmesini

istemiş. Onlar hibe etmemişler ama satmak istiyorlardı. Daha sonra valimiz konuyu anlattı. Araziyi satın aldık, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladık" diye konuştu.







SANAYİYİ CANLANDIRACAK OSB

Tosyalı, Suriye sınırında yer alan Ortadoğu'daki riskler ortadan kalktıktan sonra bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacak Kilis'e sadece eğitim elini de uzatmıyor. Kilis'te Polateli/Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanını da geliştiriyor. 80-90 bin metrekarelik alanda kurulacak OSB, Hassa Tüneli tamamlandığında bölgeyi bir sanayi üssüne dönüştürebilir. Amanos Dağları'nın altından geçecek 30 kilometrelik Hassa-Dörtyol Tüneli ile otoyollar tamamlanırsa OSB'nin, İskenderun limanı üzerinden deniz bağlantısı sağlanacak. Burası, artık sanayi alanlarında kımıldayacak yerleri kalmayan İskenderun-Gaziantep-Hatay'da yatırımcılar için cazibe noktası olacak. Tosyalı, "Ben buraya Tosyalı olarak yatırım yaparım. Ama tünel olmazsa olmaz" dedi.



HASSA TÜNELİ İÇİN FORMÜL

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki öncelikli yatırımlarla ilgili toplantı yapıldığını anlatan Tosyalı, Hassa-Dörtyol tünel ve otoyol bağlantı projelerinin ilk tespitlere göre maliyetinin 450-500 milyon dolar olarak hesaplandığını söyledi. Proje için formül öneren Tosyalı, "Paralı geçişler olduğunda sorun oluyor. Buranın devlet yolu olması daha doğru olur. İlk etapta 40-50 bin dönümlük bir yer sanayi alanı olarak OSB'de açılıp, işadamlarından ön talep toplanabilir. Buraya yatırım yapmak isteyen sanayicilerden 10 bin dolar toplansa 400 milyon dolar eder. Müteşebbis teşekkül heyeti mantığında proje yapılır" dedi.



BÜYÜDÜĞÜ EVİ KREŞ YAPTIRDI

Kilis'te büyüdüğü evi de anneannesi Sıdıka Tosyalı'nın anısına mahalle kreşi yaptırmış. Tosyalı, "Anneannem Kilis'te hocalık yapıyordu. Burada çok anımız var. Ev daha önce satılmıştı. Yeni sahiplerinden tekrar satın aldık. Tadilatı yaptırıp, Diyanet İşleri'ne verdik" dedi.