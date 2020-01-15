"Faiz inerse kur patlar" senaryoları yıkıldı."Cari açık vermeden büyüme olmaz" lafları çöp oldu. "Ülke borç ödemede zorlanır" tezleri çöktü.

Şimdi içlerinden biri kalkmış, özeleştiri yapıyor. Diğerlerine serzenişte bulunuyor.

Muhalif ana akım iktisatçılar olarak değişen konjonktürü okuyamayıp felaket senaryoları kurdukları için inandırıcılıklarını kaybettiklerine dem vuruyor.

Haksız sayılmaz...

Girin sosyal medya hesaplarına bakın.

Ekonomide felaket senaryosu çizmeye başladıkları zaman artık vatandaş eskisi gibi inanmıyor. Hatta "Hadi oradan" çekiyor.

Ama buna rağmen hâlâ ezberledikleri teorilerle konuşmaya devam edenlerin sayısı da azımsanamaz.

***

Misal,yapıldığını söylüyorlar.... Yarın Merkez Bankasıtoplantısı var ya... O gün faizlerin 100 bazpuan daha inmesi bekleniyor ya..."Amann" diyorlar. Türkiye'nin negatif reel faiz ortamına girdiğini, tasarruf sahiplerinin parayı bankadan çekeceğini, dolara saldıracağını iddia ediyorlar.Peki durum öyle mi?Birkaç rakam vereyim:Bakıyorsunuz, bu dönemdeYani vatandaş parasını dolara istiflemek yerine sermaye piyasalarına yatırıyor.Son dönemde, borsada en çok yerli yatırımcılar hisse senedi alıyor. Kredi faizleri de düştüğü için tasarruf sahipleri gayrimenkul yatırımına yöneliyor. Veya vatandaş sokağa çıkıp bir süredir önünü göremediği için ertelediği alışverişleri yapmaya başlıyor.

***

Bunlar ekonomi açısından tehlikeli olabilir mi?Elbette olamaz...Üstelik,Şimdi dünya değişiyor. Enstrümanlar farklılaşıyor. Ekonomi literatürüne yeni kavramlar ekleniyor.Belli ki, bunları okuyamayanların veyahut muhalif gözlükleri nedeniyle anlamak istemeyenlerin tutmayan analizlerini uzun zaman daha konuşmaya devam edeceğiz!