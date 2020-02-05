ABD'nin FETÖ'cülerin sahte delilleriyle açtığı Halkbank davasının siyasi olduğunu defalarca yazıp çizdik. Düşünün, öyle olmasaydı, ABD'li 30 avukatın, 25 bin saatin üzerinde mesai yapıp, 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyasını inceleyip, bankanın İran'a yönelik yatırımları ihlal etmediğini, herhangi bir tertip içinde bulunmadığını belgelemesine rağmen konuyu ısıtıp ısıtıp önümüze getirirler miydi?

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Hatırlayın,Barış PınarıHarekatı'na başlıyoruz. Hoop, yeniiddianame servis ediyorlar. SuriyerejimininHer haliyle...O yüzden bu saatten sonra kimse gelip "Halkbank yaptırımları şöyle delmiş", "Yok kara para aklamış", "Vay efendim, dolandırıcılık yapmış" falan demesin.Bunu diyen olursa ağzına kürekle vurun!

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Neyse...Ben biraz da madalyonun diğer tarafına dikkatinizi çekeceğim.Malum,Misal, dün de hisseler adeta kapışıldı.Gece yarısı Halkbank'la ilgili dava sürecinin dondurulduğu haberi gelince sabah saatlerinden itibaren borsada bankanın kağıdı coştu.

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Bir gün öncesine bakalım...Hisse toplayanlar kimlerdi?Yani mahkeme sürecinin dondurulduğu haberi gelmeden önce...O gün hissede alıcı aracı kurumlar Global Menkul, Yatırım Finansman, TEB Yatırım'dı. Tacirler Yatırım, Credit Suisse, Yapı Kredi Yatırım satıyordu.25 Şubat'ta yapılacağı söylenen duruşmaya ilişkin tarih ortadan kalktı.Artık temyiz mahkemesinin üç yargıçlı heyetinin kararı beklenecek. Heyet, federal mahkemenin yargılama yetkisi olup olmadığına karar verene kadar duruşmalar askıya alınmış oldu.Tüm bunlara bir de hâlâ hissenin çok ucuz olduğunu eklersek...İzleyip, göreceğiz...