Fiba Grubu’nun patronu Murat Özyeğin, Türkiye’de makro ekonomik göstergelerin çok iyi seviyelere geldiğini belirterek, “Ekonomide güzel bir pencere açıldı. Toparlanma tahminlerin ötesinde oldu” dedi

1994'te Fiba Grubu'nun iştiraki olarak Amsterdam'da kurulan ve yurtdışındaki Türk sermayeli en büyük banka olan Credit Europe Bank NV'nin 25'inci kuruluş yıldönümü için Hollanda'dayız. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın konser verdiği gecede iş dünyasından tanıdık birçok sima var. Geçtiğimiz ekim ayında Fiba Grubu'nun kaptan koltuğuna geçen Murat Özyeğin ile sohbet ediyoruz. Özyeğin, Türkiye'de makro ekonomik göstergelerin çok iyi seviyelerde olduğunu anlatarak söze başlıyor. Özyeğin, şöyle diyor: "Ekonomide güzel bir pencere açıldı. 2018 sonrası süreçteki toparlanma benim tahminimden hızlı gelişti. Dengelenme tamamlandı. Yılsonu göstergeleri beklediğimizden daha olumlu geldi. Geçen yıl kamu bankaları odaklı bir büyüme söz konusuydu, kasım-aralıkta özel bankalarda da ciddi bir büyüme gözlendi. Hem TL hem döviz noktasında Türkiye'nin tüm ihraçlarına büyük talep var. Borsa yükseliyor. İnşallah bunu kalıcı sermaye yatırımlarına çevireceğiz. İstihdam artışı ve katma değerli büyüme gerçekleşecek. Hedef yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırım yapması olmalı."



ŞİRKETLERİ DÜNYAYA AÇIYORUZ

Söz Hollanda'da kurulan ve 10 ülkede büyüyen Credit Europe Bank'a geliyor. 25 yılda 7 milyondan fazla müşteriye ulaşan bankanın aktif büyüklüğü 7 milyar euroya dayanmış. Mevduatları 5 milyar euroyu geçmiş. Bankanın emtia finansman hacmi 12 milyar euro civarında. Murat Özyeğin, Avrupa'da yatırım yapan Türkler'in finansman ihtiyacında önlerini açtıklarını söyleyerek, şunları anlatıyor: "Hollanda'nın Türkiye'de yerleşik firmalara sağladığı toplam kredi 5 milyar TL. 2019'da Türk firmalarının dünya ticaretindeki ihracat-ithalat işlemlerine yaptığımız aracılık desteği 15 milyar TL civarında. Türk şirketlerinin dünyaya açılmasına da destek veriyoruz. Örneğin, Türk şirketlerinin Karayipler'de Dubrovnik'te yaptığı otellere finansman sağladık. Moldova'da bir alışveriş merkezi, Hollanda ve Almanya'da otel inşaatlarına kredi verdik."



EN DİJİTAL BANKA

Murat Özyeğin'in kaptanlığında Fiba Grubu'nun yarı yarıya olan finans ve finans dışı işlerindeki denge değişir mi? Özyeğin, "Her iki tarafı da eşit büyütüp dengeyi koruyacağız. Fibabanka'yı Türkiye'nin önde gelen dijital bankalarından biri yapmak için adımlar atıyoruz. Rüzgâra bu yıl 300 milyon euro daha yatıracağız. Yeni YEKA projeleriyle ilgileniyoruz. Temmuzda yeni bir projemiz açılacak. Fina Enerji'nin rüzgârda kapasitesini 700 megavata çıkaracağız. İnegöl'deki AVM projemize inovasyon yaptık, Romanya'da iş merkezi ve konut projemiz var. Moldova'da AVM'nin yanına bir otel açtık" diyor. Fibabanka'nın 2018'de kurduğu 'yatırım ve finansal teknoloji' girişimi Finberg'le fintektlere yatırım yapmaya devam edeceklerini de söyleyen Özyeğin, gece yarısı EFT yapmayı sağlayan ürünü Türkiye'de 3-4 bankada daha uyguladığını belirtiyor. Özyeğin, önümüzdeki yıl Fibabanka'nın halka açılabileceği mesajını da veriyor.







BABAMIN HAYALLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Fiba Grubu'nun başkanlığına geçişini de anlatan Özyeğin, "Babam bir yıl önce beni çağırıp, 'Murat, başkanlığı sana devretmek istiyorum. Sağlığımda senin ve kardeşinin yapabileceğinizi görmek, bu keyfi tatmak istiyorum' dedi. Kardeşimle, babamın bütün hayallerini destekliyoruz. Sonraki nesiller için de anayasa hazırladık" diyor.



ELAZIĞ'DA AİLE DANIŞMA MERKEZİ KURMAYI PLANLIYOR

Van depremi sonrasında Fiba Grubu, travma sonrası aile danışma merkezi kurup, psikologları bölgeye taşımıştı. Deprem sonrasındaki travmayı atlatmaları için çocuk ve kadınlara psikolojik destek sağlamıştı. Özyeğin'in verdiği bilgiye göre, holding Elazığ depremi sonrasında da kolları sıvamış. Benzer bir proje için saha araştırmaları yapılıyor.

Gelir Vergisi şampiyonları listesinde aile üyelerinin olmaması her zaman gündeme gelir. Özyeğin, bu konuda da "Gelir Vergisi şampiyonlar listesi temettü ya da kira gelirleriyle ilgili... Şahsi olarak temettü almıyorsanız o listeye giremiyorsunuz. Bizim her şeyimiz holdingte... Hüsnü Bey (Özyeğin) daha önce gönlü zenginler listesi yapılması önerisini getirmişti" açıklamasını yapıyor.







SIFIR ŞUBEYLE 20 MİLYAR EURO

Sohbet toplantısında Fiba Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güleşci ve Credit Europe Bank NV CEO'su Murat Başbay da var. Başbay, bankanın neredeyse sıfır şubeyle 7 milyon müşteriye ulaştığını, işletmelere 20 milyar euro finansman sağladıklarını anlatarak, "Batı Avrupa'da diğer bankalarla çok daha rekabet edebilecek güçteyiz" diyor. 2020'de emtia finansman hacminde öne çıkmak istediklerini, rakamı 15 milyar euroya çekmeye çalışacaklarını söyleyen Başbay, her ülkedeki Credit Europe Bank'ın bağımsız olduğunu, kredi tutarları kadar mevduat topladığını vurguluyor. Başbay, "Ben Hollanda'da 5 milyar euro mevduat toplayıp, Rusya'ya, Romanya'ya göndereyim diye bir durum yok. Piyasada az faiz veren bankalarız. Öyle yüksek faizle para toplamıyoruz. Burada mevduatlar 10 yıla kadar çıkabiliyor. Faiz de yüzde 2-2.5'ları buluyor. NPL oranları da gayet iyi seviyede. Kârlılık olarak, aktif kalitesi olarak her alanda gayet güçlü ve iyi gidiyoruz" diye ekliyor. Takipteki kredi oranları krediye göre değişse de ortalamanın iyi seviyede olduğunu anlatan Murat Özyeğin de devreye giriyor. Özyeğin, "Çok düşük NPL fazla krediyi reddetmişsiniz anlamına gelir. Kâr elde etmek için o bankanın sıfır mantığı olmamalı" sözleriyle bakış açılarını anlatıyor.



METRO'YLA BANKA KURMAK İSTEMEDİK

Başbay, Credit Europe Bank'ın Rusya'da iki dev perakende zinciriyle gerçekleştirdiği girişimlerden de şöyle bahsediyor: "Credit Europe Bank, Fransız Auchan ile ortak Oney Bank'ı kurdu. İsveçli İkea ile de İkano Bank'ı... Oradaki tüm mağazalarında 20 dakika içinde onaylanan tüketici kredileri ve kredi kartı ürünleri ile bizimle ortaklık kurdular. Alman Metro da geldi ama biz küçük küçük bir sürü bankamızın olmasını istemedik."