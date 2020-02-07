Nereden başlasam bilemiyorum...

Bir tarafta gencecik yaşta yitip giden canlar, diğer tarafta hastanelerde tedavi altına alınan yaralılar... Hem çok üzgünüm, hem de daha büyük bir felaket yaşamadığımıza seviniyorum.

Biliyorsunuz, önceki akşamüstü Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak normalden daha hızla piste inmeye çalışırken, tutunamayıp, savruldu.

Üç parçaya ayrılan uçak yandı. Hepimizin yüreği ağzına geldi.

Neden oldu, nasıl oldu?

Kafalar öyle karışık ki...

Pilotaj hatası mı, maliyet hesabı mı, yönetimsel zaaflar mı, yoksa pist problemi mi?

Benim aklımın almadığı, kulenin ters rüzgâr uyarılarına rağmen, Pegasus pilotları hızla geldikleri piste uçağı neden indirmeye çalışıyor da pas geçmiyor?

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Uzman bir arkadaşıma sordum.Peki bir soru daha...Neden normalden daha hızlı bir şekilde piste yaklaşıyor?Yoksa uçağın fren sisteminde de mi problem var?Dünçıkıpbazı açıklamalar yaptı. Ama busoruların hiçbirine yanıt verilmedi.Herhalde kara kutuyla ortaya çıkacaktır.Ama tek bir dileğim var. Bu meselenin üstü kapatılmasın!Farkındayım, "ne demeye çalışıyorsun" diye aklınızdan geçiriyorsunuz.Çok uzatmadan anlatayım.Bu elim kazadan sonra Pegasus'un geçmişteki benzer hadiselerini araştırırkenın sosyal medya hesabındaki paylaşımına rastladım. Eşinin Pegasus'ta çalıştığını ancak bakımsız uçaklar, pilotlara yapılan mobbinglerle ilgili rapor tuttuğu için işten atıldığını söylüyordu. İrtibata geçtim...'ın Pegasus'ta çalıştığı dönemde! Bu şikâyet dilekçelerini, ekleriyle birlikte devletin ilgili kurumlarına göndermişler.Hatta şöyle söyleyeyim,Öğrendiğim kadarıyla, bunlar şu andaNeler mi var bu dosyaların içinde?Mesela, hat bakım sorumlularıyla, teknik ekiplerin ve genel müdürlüğün yazışmaları...Örneğin, bir tanesiyla ilgili...Adana'daki hat bakım sorumlusuyla genel müdürlük arasındaki e-mail trafiğini içeriyor. Uçağın pilot koltuklarının bağlanmış olduğu kızakların aşındığı, acil önlem alınması, kızakların değişmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun deftere işlenmesi durumunda uçağın kurallar gereği uçamayacağı söyleniyor. İddiaya göre, teknik personeli İstanbul'da olan Pegasus şirketi, uçağı o halde getirttiriyor.

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