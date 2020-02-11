Ege’yi Cannes yapacak 20 milyar dolarlık proje

Ege’de turizmi 12 aya çıkaracak Çeşme Projesi’ne start verildi. Sahil bandı Cannes’daki gibi vatandaşa açık olacak. Çevreye duyarlı projeyle 100 bin kişiye istihdam sağlanacak. 20 milyar dolarlık yatırım gelecek

Turizmi 12 aya yaymak için harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Bölgesi'nde iki dev proje başlatıyor. Çeşme'de 2.990 hektar yüzölçümü bulunan projeyle ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Didim'de yapılması planlanan proje daha sonra devreye girecek. Alaçatı'dan başlayıp Urla'ya kadar devam edecek Çeşme Projesi, çevreye duyarlı olacak. Sahil bandı vatandaşlara açık tutulacak. Projeyle, Ege Bölgesi'nin yatak kapasitesine ilave 100 bin yatak eklenecek. En az 100 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Gastronomi gelirlerini artırmak için 2020'yi Türk Mutfağı Konsept Yılı olarak ilan eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatay'dan projeye start verdi. Hatay'da gazetecilerle bir araya gelen Bakan Ersoy, son dönemde çok tartışılan Çeşme Projesi'nin detaylarını açıkladı. Amaçlarının Ege'de 2.5 aya sıkışan turizmi artırmak olduğunu anlatan Ersoy, "Burası dünyanın parmakla göstereceği örnek bir yer olacak. Ege'nin en büyük ihtiyacı 12 aylık turizm için gerekli olan golf, termal, kongre, etkinlik, spor, doğa, bisiklet ve benzer aktiviteleri içeren alanlar yapılacak. Bu proje bunların hepsini kapsayacak. 15-20 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye çekeceğiz. Çeşme Projesi'yle Türkiye'nin yıllık turizm geliri 3-4 milyar dolar artar" dedi.







DENİZE SIFIR OTEL OLMAYACAK

Projede Antalya'daki gibi denize sıfır oteller yapmayacaklarını söyleyen Ersoy, "Cannes, Cote d'Azur gibi olacak. Sahil ile turizm merkezleri arasından yol geçecek. Vatandaşlar sahilden yararlanmaya devam edecek. Burada 20 adet golf tesisi, spor tesisleri, termal merkezler, kongre, fuar alanları, opera, bale, tiyatrolar, müzeler, tarım alanları, tema parklar, film stüdyoları, hastaneler yapılacak" dedi.



2022'DE DEVREYE GİRMEYE BAŞLAR

Hedeflerinin yılsonuna kadar kamulaştırmaları bitirmek olduğunu anlatan Ersoy, "Kamulaştırılacak alan zaten yüzde 2'lik kısım. Arazinin büyük bölümü kamu alanı. Bir kısmını da agro-tarım için ayırdık. 2021 üçüncü çeyreğe kadar mimari özelliklerini belirlemeyi düşünüyoruz. Ulusal-uluslararası firmalara bunu çizdireceğiz. 2021 sonunda ise yatırımcıları çağıracağız. Proje 2022-2023 yılında devreye girmeye başlar. Tahsislerden elde edilecek gelirle buradaki altyapının tamamını yapabiliriz. Önümüzdeki haftadan itibaren Çeşme Belediyesi ve STK'larla görüşmeye başlıyoruz" açıklamasını yaptı.







DOĞA DOSTU TESİSLER OLACAK

Tesislerin düşük yoğunlukta yatay mimariyle yapılacağını söyleyen Ersoy, şöyle konuştu: "Toplam alanda emsal yüzde 10'a denk gelecek. Zemin artı 2 kat yapılacak. Tesisler doğaya saygılı olacak. Burada proje yapmak isteyen yatırımcıdan tahsis sırasında geri dönüşüm ve atıklarla ilgili sertifika isteyeceğiz. Ayrıca bu bölgeye elektrikli olmayan kamu ve toplu taşıma araçları giremeyecek."



ALTERNATİF TURİZM PAZARLARINA BAKIYORUZ

Türkiye'nin koronavirüsü konusunda anında refleks gösterdiğini belirten Ersoy, Çin'de tanıtım faaliyetlerini şu anda durdurduklarını, ancak virüsün etkisinin geçmesinin ardından yeniden başlayacaklarını söyledi. Ersoy, "Çin'den 500 bine yakın turist geliyordu. Turizmde bu işten etkilenmemek için alternatif pazarlara tanıtıma başladık" dedi.



GALATA'YA AMFİ TİYATRO, BEYOĞLU'NA KIRMIZI HALI

2020'de Beyoğlu Kültür Yolu çalışmalarının tamamlanacağını belirten Ersoy, "Galataport'tan başlayıp, Galata Kulesi'nden Tarık Zafer Tuna'dan Beyoğlu'na bağlanmış Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek Atlas Pasajı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlamış olacağız. Böylelikle kültür yolumuz faaliyete geçecek. Amacımız Beyoğlu'na eski ruhunu geri getirmek ve ruhumuzu geri kazanmak" açıklamasında dedi.







İSTANBUL KÜLTÜR-SANATA DOYACAK

Galata Kulesi'nin vakıflara ait olduğunu, işletmesini belediyeden devralacaklarını anlatan Ersoy, "Kule içinde seyir terası ve müze dahil pek çok bölümü kapsayan bir dizi düzenleme yapılacak. Özel ışıklandırma çalışmaları olacak. Orada aykırı bir bina var. Onu da kamulaştıracağız. Daha sonra mimarlarla çalışıyoruz, yokuşta doğal bir amfi tiyatro yapacağız. Bize bağlı genel müdürlüklerimiz her akşam tiyatroda kültür-sanat aktivitesi yapacak. Galata Mevlevihanesi'nin kapıları; müzesi, Şeyh Galip ve Halet Efendi Türbeleri ile yine ziyaretçilerine açık olacak. Mevlevihanede sema gösterileri yapılacak" dedi.



ATLAS PASAJI HAZİRANDA TAMAM

Emek Sineması'nın Beyoğlu Kültür Yolu'nda özel film gösterimlerin iki adresinden biri olacağını söyleyen Ersoy, şöyle konuştu: "Diğer adres Atlas Pasajı olacak. Burada sinema müzesi açacağız. Yeşilçam'ın kalbi Beyoğlu'nda yeniden atmaya başlayacak. Atlas Pasajı haziranda devreye girecek. Orada galalar, film festivalleri yapılacak. Her ay belli zamanlarda Beyoğlu'na kırmızı halı atacağız." Ersoy, Taksim Meydanı'nda 6 ay boyunca kültürsanat etkinlikleri düzenleneceğini, projenin son durağının da Atatürk Kültür Merkezi olacağını söyledi.



BOOKING İLE CUMA GÜNÜ GÖRÜŞECEK

TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu kapatılan online rezervasyon portalı Booking. com'un Türkiye'nin istediği kriterlere uyum sağladıklarına ilişkin kendilerine yazı gönderdiğini anlatan Ersoy, "Cuma günü yetkililerle görüşeceğiz" dedi. Taksicilere eğitim çalışması başlattıklarını anlatan Turizm Bakanı Ersoy, "10 bin taksiciye eğitim vermeyi hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı bu konuda çok disiplinli... İki havalimanında da katılım yüzde 100. Çünkü oralarda eğitim almayanları durağa sokmuyorlar" diye konuştu.