Talep arttı yatırımlar raftan iniyor

Alınan önlemlerle canlanmaya başlayan tüketici talebi yatırımcıları cesaretlendirdi. Borusan CEO’su Kafadar, “Ertelenmiş talep dönüyor. Bunun arkasından yatırım ve üretim gelecek. 2020 daha iyi olacak” dedi

Ekonomide dengelenme sürecinin ardından başlayan toparlanma, faizlerin düşüşü ve talebin artmaya başlaması iş dünyasının yatırımlarına yansımaya başladı. Borusan Holding'in CEO'su Erkan Kafadar, çelik, enerji, otomobil ve iş makinesi distribütörlüğü ile lojistikten oluşan tüm iş kollarında büyüme güçleri olduğunu belirterek, "2018 dip noktasını yaşadığımız bir yıl oldu. 2019'dan sonra faizlerin de düşmesiyle toparlanma başladı. 2020 daha iyi olacak" dedi. Ertelenmiş talebin geri döndüğünü anlatan Kafadar, "Ekim eylülden daha iyiydi. Kasım ekimden, aralık kasımdan... Bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Bu olumlu beklentileri bankacılar da dile getiriyor. Tüketici talebi başladı, bunun arkasından üretim de gelecektir" mesajı verdi.



KUR KRİZİNDE BORÇLARI TOPARLADIK

2018'deki kur saldırısının ardından faiz oranlarının yükseldiğini, dövizin arttığını hatırlatan Kafadar, "Biz kendimizi her zaman krizlere karşı hazırlıyoruz. Finansal ve mali disiplin uyguluyoruz. Elbette, 2018 yılının ikinci yarısında biz de kur saldırısıyla başlayan süreçten etkilendik. Ama 'Eyvah, yandık, bittik' moduna girmemize gerek kalmadı. Talep düştü, stok seviyeleri yükseldi. Tedarikçilerle konuşup krize adapte olduk" dedi. 2019'da borç seviyelerini dahi azalttıklarını anlatan Kafadar, şöyle konuştu: "Özsermaye ve borç arasındaki dengeye dikkat ediyoruz. Bu dönemde yatırım da yaptık. Hepsini paket gibi yönetmek lazım. Öyle olduğunda krizlere de dayanıklı hale geliyorsunuz."







GEMLİK'E 75 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Gemlik'te 2018 yılının ortasında yeni yatırıma başladıklarını söyleyen Kafadar, "75 milyon dolarlık yatırımımız parça parça devreye giriyor. Otomotiv sektörüne yönelik hassas borular da üreteceğiz. Burada ABD'de özellikle boru hatlarında kullanılacak ürünler de üretiyoruz" dedi. ABD'nin çelik üreticilerine dönük vergilerini de değerlendiren Kafadar, "Vergilerin kaldırılması için konusunda Ticaret Bakanlığı, TİM, Çelik İhracatçıları Birliği uğraşıyor. Bazı davalar açıldı. Biz de bu davaların parçası olduk. ABD'deki yatırımımıza vergi istisnası istedik, kabul etmediler" diye konuştu.



FAİZ DÜŞTÜ, CİDDİ CANLANMA OLDU

BMW, Mini, Jaguar ve Land Rover binek araçlarının distribütörlüğünü yaptıklarını da hatırlatan Kafadar, faizlerin düşmesinin ardından otomobil satışlarında da ciddi canlanma olduğunu söyledi. Kafadar, şöyle konuştu: "2018'in ilk 6 ayı iyiydi. Ağustos-eylül-ekimde talep bir anda düştü. Sene sonunu birçok firma yüksek stokla kapattı. O nedenle 2019'da az araç sipariş edildi. Ancak Kurban Bayramı sonrasında faiz oranları inince talepte büyük artış oldu. 2018'e göre çok ciddi seviyede... Kimsenin buna hazırlığı yoktu. Hatta bir ara piyasada kiralamak üzere dahi araç bulamamaktan şikâyet edenler vardı. Dolayısıyla piyasada dengeler kısa sürede farklılaşabiliyor."



YERLİ OTO POZİTİF ETKİLEYECEK

Türkiye'nin yerli otomobil projesinin işlerini pozitif yönde etkileyeceğini söyleyen Kafadar, şöyle konuştu: "Otomotiv sektörüyle yolumuzun kesiştiği 4 işimiz var. Borçelik fabrikamız Gemlik'te... TOGG'un fabrikasına çok yakın bir yerde... Tedarikçi olmak için arkadaşlarımız görüşüyor. Orada bir de limanımız var. Supsan A.Ş. ile de otomotiv sektörüne sübap üretiyoruz. TOGG'un dışında Volkswagen'in Manisa'da yapacağı fabrika ve Volkswagen- Ford'un işbirliği gerçekleşirse otomotiv pazarında 600-650 bin adetlik ek üretim kapasitesi doğacak. Bugünkü üretimin yüzde 40 büyümesi anlamına gelir."







GÜNEŞ YEKA'LARA GİRECEĞİZ

Rüzgâr enerjisinde 480 megavatlık kurulu güce sahip olduklarını, yılsonunda devreye alınacak iki projeyle kapasiteyi 720 megavata çıkaracaklarını anlatan Kafadar, "Rüzgâra 200 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. 1.000 megavat kapasiteye ulaşmak istiyoruz. Yedigöl'de 50 megavatlık bir hidroelektrik santralimiz var. 1-2 megavatlık deneme güneş enerjisi santralimiz bulunuyor. Güneş YEKA'larına girmeyi planlıyoruz" dedi.