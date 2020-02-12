Böyle haraç kesiyorlardı

Ekonomi yönetiminin ücret ve komisyonlarına sınırlama getirdiği bankalar, kantarın topuzunu iyice kaçırmıştı. Örtülü komisyon alan da vardı, KOBİ’ye özel tarife ücreti icat eden de... Hatta esnaftan düşük ciro ücreti toplayan bile...

Ekonomi yönetimi, iş dünyası ve vatandaşın sırtına binen bankaların fahiş ücret ve komisyonlarına 'dur' diyerek herkesin hayır duasını aldı. Bankalar uzun zamandır hizmet gelirlerinde kârlarının dahi üzerinde gelir elde ediyordu. Hatta öyle ki bazı bankalar işi iyice abartmıştı. Kimisinde hizmet gelirleri kredi artış hızından daha yüksekti. Yani ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye imtina eden bazı bankalar, fahiş komisyonlarla vatandaşı bezdiriyordu. İşte bize gelen şikâyetlerden örnekler...

Gelin iş dünyasından ve vatandaşlardan gelen şikayetlerden derlediğim 10 örnekle anlatayım…



ÖRNEK 1

TAKSİYLE GİTSE DAHA UCUZ!

Fatih'teki banka şubesinden Avcılar'daki şubeye 100 bin TL EFT yapan vatandaştan 850 TL masraf alınmış. Düşünsenize, taksiye binip gitse belki 100-150 TL tutacak. Yeni düzenlemeyle, 100 bin TL EFT ücreti, mobil ve internet şubesinde 25 TL'yi, ATM'den 50 TL'yi, şubeden ise 100 TL'yi geçemeyecek.



ÖRNEK 2

İHRACATA 162 $ KOMİSYON

Bir ihracatçı anlatıyor. Şirketine yurtdışından ihracat ödemeleri geliyor. Bir banka yurtdışından gelen döviz ödemesinden 162 dolar komisyon kesmiş. İhracatçı, iade talep etmiş. Banka kabul etmemiş.



ÖRNEK 3

KOBİ'YE ÖZEL TARİFE KESTİLER

Bir KOBİ, ismini vermeyeceğim, bir bankada hesap açıyor. Banka, hesabından KOBİ tarifesi adı altında bir para kesiyor. Hem de 522 TL…



ÖRNEK 4

ÖRTÜLÜ KOMİSYON ALIYORLAR

Bir işletme yazmış. Nefes Kredisi kullanırken BES, işyeri sigortası, müşteri EFT paketini mecburen alıyor. 1 yıl sonra hesabından tekrar sigorta ve müşteri paketi tahsil ediliyor. Bankaya itiraz edince sigorta ücretini alabilmiş. Ama EFT ve havale paketi adı altında alınan 899 TL'lik örtülü komisyonu bir türlü banka iptal etmiyormuş.



ÖRNEK 5

BAŞVURU ÜCRETİ VURGUNU

Bir işyeri sahibinin şikâyeti daha da vahim… Kredi başvurusu olmamasına rağmen hesap hareketlerinde 400 TL ticari kredi başvurusu ücreti görülünce meseleyi fark ediyor. Banka, hesabından 4 kere ticari kredi teklifi adı altında toplam 400 TL para çekmiş.



ÖRNEK 6

DÜŞÜK CİRO ÜCRETİ ALAN VAR

Esnafın biri 20 yıldır çalıştığı bankanın icat ettiği ücretleri göndermiş. Cirosu düşen esnaftan 50 TL 'düşük ciro ücreti' alan banka, 35 TL ÖKC (yazarkasa POS) hizmet ücreti, 500 TL ticari kredi hizmet ücreti, 522 TL KOBİ tarifesi ücreti kesmiş.



ÖRNEK 7

ERKEN KAPAMA FAİZİ YÜZDE 10

İpotekli ticari krediyi kapatmak için bankaya giden bir işyeri sahibinden erken kapama faizi olarak yüzde 10 kesilmiş. Yeni düzenlemelerle, ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde % 1'i, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise % 2'yi geçemeyecek.



ÖRNEK 8

PERİYODİK ÜCRET!

Banka her ay periyodik olarak kestiği hesap işletim, aylık ekstre gibi ücretlerin yanına bir masraf kalemi daha icat etmiş. Bir vatandaştan 'periyodik hizmet bedeli' adı altında 2.362 TL kesilmiş. Banka, vatandaşa bilgi verme gereği bile duymamış.



ÖRNEK 9

POS'LARA FAHİŞ ZAM YAPTILAR

Esnafa bir darbe de POS'lardan geliyordu. Dükkânında uzun zamandır kullandığı POS cihazı için ilk zamanlar olmayan bir para kesilmeye başlanmış. 'Sabit POS Hizmet Ücreti' adı altında kesilen ücret 5.25 TL iken bir anda yüzde 400 artırılarak 26.25 TL'ye çıkarılmış.



ÖRNEK 10

MAIL BİLE ÜCRETE TABİ

Kredi talep etmemesine ve hesaplarını kapatacağını söylemesine rağmen bir işletmeden 'limit çalışma bedeli' adı altında para kesen banka, maillerle 100, SMS'lerle 25 TL vatandaşı borçlandırmış.



AKLINIZDA OLSUN SADECE BUNLARI ALABİLECEKLER

Önceki gün yayınlanan Merkez Bankası tebliği ile bankaların ticari müşterilerden aldıkları ve her gün yeni bir isim icat ettikleri 2.400 kalem ücret ve komisyon sayısı 51'e düştü. Bankalar artık sadece şu alanlardan sınırlandırılmış oranlarda hizmet bedeli alacak.

1- Ticari kredilerden 'Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım', 'Teminatlandırma', Kredi Risk Süreci' ve 'Kapama' başlıklarında 8 adet masraf alabilecek.

2- Dış ticaretten 'İthalat İşlemleri', 'İhracat İşlemleri', 'İthalat/İhracat Ortak İşlemleri' başlıklarında 17 kalemde ücret alabilecek.

3- Nakit yönetiminde 'Doğrudan Borçlandırma Sistemi', 'Mevduat ve Katılım Fonu', 'Para ve Kıymetli Maden Transferi', 'Kiralık Kasa', 'Aracılık Hizmetleri', 'Belge ve Bilgilendirme', 'Çek İşlemleri', 'Senet İşlemleri' başlıklarında 19 kalemde ücret alabilecek.

4- Ödeme sistemlerinde 'POS Ücretleri', 'Üye İşyeri Ücretleri, 'Ticari Kart ile Yapılan İşlemler' adı altında 7 kalemde ücret kesebilecek.