İstediğiniz kadar karalama kampanyası düzenleyin. Saldırıların dozajını artırın. Algı operasyonlarıyla hedef yapmaya çalışın. Kısacası ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin. Her gelen ekonomik veri, yürütülen politikanın ve yapılan düzenlemelerin işe yaradığını kanıtlıyor.

Hadi, geçmiştekileri boş verdim. Dün açıklanan sanayi üretimi verisine bakın. Üretim artışı 2 yılın zirvesine çıktı. Sermaye malı endeksi 12.4, aramalı 10.6 arttı. Yüksek teknoloji artışı yüzde 17'ye ulaştı. Bu rakamlar bir süredir ertelenen yatırımların sinyalini veriyor.

Ama biliyorsunuz değil mi?

Dolar iki kuruş artınca özgüven patlaması yapıp, sağda solda sesleri yükselenlerden bu verilerle ilgili olumlu bir yorum duyamazsınız. Veyahut, cari açık veya enflasyon yükseldiğinde ortalığa dökülenlerden iki çift laf alamazsınız.

Haa, yarın öbür gün çıkıp şunu derler: "Yahu, baz etkisi baz. Bakalım büyüme eğilimini ne kadar koruyacaksınız?"

Finansal koşullarda gevşeme, bankacılık sektörü kredi hacminde yükseliş kalıcı hale geldiğinde neden olmasın?

Ki, bana göre, bunların emareleri var. Misal, önümüzdeki hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nu toplayacak. Enflasyonda düşme eğilimi devam ettiği müddetçe faizde bir düşüş olabilir. Kredi tarafına bakalım... Malum, 2018'deki kur saldırısından itibaren kamu bankaları reel sektörü desteklemek için elini değil gövdesini taşın altına koydu. Merkez Bankası faiz indirimlerine başladığı andan itibaren kamu bankaları ucuz maliyetli krediyle ihtiyacı olan reel sektörü fonladı. O dönemde özel bankalar bırakın kredi vermeyi, ticari kredilerini azalttı bile... Fakat geçen yıl kasımdan itibaren özel bankaların ticari kredilerinde de kıpırdanma başladı. 26 Temmuz 2019 ile 1 Kasım 2019 arasında kamu bankalarının ticari kredileri 26 milyar TL artarken, yabancıların 4, yerli özel bankalarınki ise 4 milyar TL azaldı. 1 Kasım 2019-7 Şubat arasında ise kamu bankalarınınki 46 milyar TL, yabancılarınki 15, yerli özellerin ise 14 milyar TL arttı. Kısacası, özel bankalar da sisteme girmeye başladı.

Velhasıl, bunlar ilk çeyrekte büyümenin devam edeceğini gösteriyor. Bence hem uluslararası kuruluşlar hem de içimizdeki felaket tellaları yavaş yavaş 2020 büyüme tahminlerinizi revize etmeye başlayın!