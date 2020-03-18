Malumunuz, dünyayı adeta esir alan koronavirüs belası çıktığı günden bu yana hepimizin gözü kulağı TV'lerde... Virüsün yayılmasını engellemek için gecesini gündüzüne katan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapacağı açıklamaları pür dikkat bekliyoruz. Herkes sağlık alanında başarılı bir süreç yönetimi yapıldığını kabul ediyor. Hatta en muhalifi bile Koca'nın çabasını takdir ediyor.

Tabii ki, sağlık her şeyden önce gelir. Ama işin bir de ekonomi boyutu var. Biliyorsunuz, küresel salgınla mücadele için alınan önlemlerin büyük kısmı üretim ve ticareti yavaşlattı. Üretimde çarkların durmaması, ticari hayattaki firmaların finansal darboğaza düşmemesi, istihdam kaybının önüne geçilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğindeki ekonomi yönetimi, bütün sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin de görüşünü alarak titizlikle çalışıp bir paket hazırladı.

***

Dün virüsün finansal etkilerine karşı alınan önlemleri Merkez Bankası açıkladı.Faizi tek haneye indirdi, piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmaması için adımlar attı. Bugün deİçinde ne var derseniz...Öğrendiğim kadarıyla paket üç ayaktan oluşuyor.VergiKrediİş hayatındaki ödemeler...

***

Elbette paketteki tedbirler bu saydıklarımla bitmiyor. Daha da fazlasını öğrenmek için bugün herkes saat 17:00'de ekran başına geçsin...Eminim ki, Türkiye virüsün ekonomiye etkilerini alınacak tedbirlerle bertaraf edecek. Bu süreci hükümet, iş dünyası, çalışanlar olarak el ele vererek, hep birlikte atlatacağız.