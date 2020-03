Görenleriniz oldu mu bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde "FETÖ'nün bankası Bank Asya doğurdu" diye bir haber gündeme geldi. Haberde FETÖ'cülerin Londra'da 'Heyman' adında bir banka kurduğu anlatılıyordu. Bankanın başında da 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün akrabası Selman Türk'ün olduğuna vurgu yapılıyordu.

Konu bana da ilginç geldi, biraz araştırınca firari Akın İpek ile bağlantı ortaya çıktı. Selman Türk'ün adını Goldman Sachs'tan biliyorum.

İngiltere'de sürekli yeni şirketler açan bir zat...

Kendisi bir ara GSI Educational Services Limited adıyla bir şirket kurup kapattı. Sonra Swiss Global Asset Management Ltd. şirketinde İngilizlerle ortaklık yaptı. 9 Nisan 2019'da ise Heyman Al Limited adıyla finansal danışmanlık şirketi kurdu.

İngiltere Ticaret Odası kayıtlarına göre, 1 milyon pound sermayesi görünen bu şirket üzerinden dijital bankacılık yapmayı planlıyorlar.

Londra'daki bankacılık regülatörüne lisans başvurusunu yapmışlar.

Ama bildiğim kadarıyla, Londra'da bir banka kurmak için bu sermaye yeterli değil...

Daha büyük paralar gerekir. Hatta şöyle söyleyeyim. İngiltere'de bir banka kurmak isterseniz, regülatör, evinizdeki elektrik faturasına kadar sorgular. Ortaklarınızdan paranızın kaynağına kadar her şeyi öğrenir. Anlayacağınız, işi sıkı tutarlar.

Selman Türk 1 milyon pound ile bu işi yapamayacağına göre para desteğini kimden alacak?

Türk'ün FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı, örgütün en önemli finansörlerinden Akın İpek ile epeyce mesaisi olduğunu biliyoruz. Hatta 2013'te evlendiğinde Türk'ün şahidi bizzat kendisiydi. İngiltere'de finans sektöründeki kaynaklarım, Türk ve İpek arasında bağlantılar olduğunu da anlattılar.

İngiltere'deki kayıtlara göre, İpek ve Türk birlikte Londra'da işler yapıyor...

Mesela, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İpek Üniversitesi'ne ait olduğu söylenen İpek Education Property Development Limited'te birliktelermiş. Emlak geliştirme şirketi, İpek Üniversitesi'yle bağlantılı ama direktör ve yasal sorumlu Selman Türk. Anladığım kadarıyla, daha sonra parasal ilişkilerinde sorunlar çıkıyor.

Ne olduysa 3 Haziran 2016'da firari FETÖ sanığı Akın İpek'in kardeşi Pelin Zenginer ile eşi Nevin İpek, İpek Education Property Development Limited şirketi üzerinden Selman Türk'ü şikayet ediyor. 24 Ekim 2017'de şirket kapanıyor. Şu an aktif değil...

Aradan iki yıl geçmeden bu kez Selman Türk yeni bir şirketle ortaya çıkıyor. Heyman Al Limited adındaki şirket üzerinden bankacılık işine soyunuyor.

Burada kağıt üzerinde firari Akın İpek olmasa da el altından destek sağladığı belirtiliyor.

İngiltere regülasyon kurumuna resmi başvurularında sanırım fotoğrafı daha net anlarız.

O zaman ne olur derseniz...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Londra yolu görünür.