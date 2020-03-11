Farkındayım, gündemde Suudi Arabistan-Rusya petrol fiyat savaşları var. Koronavirüs salgınına karşı ülkelerin aldığı önlem paketleri var. Küresel resesyon endişeleri var. Ama bunu da yazmasam vallahi çatlarım.

Hatırlayın, S-400'lerle ilgili ABD'yle büyük kriz çıkacağını beklediler, olmayınca ertelediler. Halkbank davasından büyük ceza umdular, olmayınca ertelediler. Trump tweet atıp doları tırmandırınca umutlandılar, ekonomide bekledikleri tablo olmayınca ertelediler.

Baktılar inandırıcılıkları sıfırlandı. Dün İçişleri Bakanlığı'na gidip parti listesini verdiler.

Ali Babacan ve ekibinden bahsediyorum...

Listeyi gördünüz mü bilmiyorum?

'Toplama kampı' diyebileceğim liste bana think-thank kuruluşu izlenimi verdi. Doktoralı, masterlı bir güruh yanlarına siyaset eskilerini alıp bir düşünce kuruluşu kurmuş sanki... Haa, bir de Babacan'ın geçmişte yanında çalışan eski bürokratlar var. Cavit Dağdaş gibi, İbrahim Çanakçı gibi, Birol Aydemir gibi... Hepsi Abdullah Gül'ün başbakanlığı döneminde ekonomi yönetimine girmişlerdi. O zaman Ankara'da çalışıyordum.

Hazine Müsteşarlığı'nda Kemal Derviş'in adamı Faik Öztrak vardı. Onun yerine atanacak kişi bakılıyordu. Gül, başbakanlığı döneminde BDDK'da ikinci başkan yaptığı İbrahim Çanakçı'nın olmasında ısrar etmişti. Sonra da Babacan ile birlikte uzun süre Çanakçı görevde kaldı. Birol Aydemir'in de 2002 yılından bu yana o kadroyla hareket ettiğini biliyorum. Metin Kilci'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na atanmasının Kayseri kontenjanıyla alakalı olduğunu bilmeyen var mıydı Allah aşkına?

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Listede bir sürü böyle isim var.Hani,O yüzden birkaç gündür Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün adamlarını listeye almadığı için ikilinin arasının bozulduğu yönünde pompalanan haberlere gülüp geçin.Abdullah Gül zaten hep 'arka kapıcı' değil miydi?Bunlar klasik numaralar...Hafızanızı çok geriye sarmanıza gerek yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çatı adayı denemelerini hatırlayın.Benim merak ettiğim, partinin iş dünyası ayağı... Yaklaşık 1 yıl evvel kapalı kapılar ardında bazı işadamları konuşuyordu. Aleni destek verdiklerini söylüyorlardı. Fakat listede isimlerini aradım, taradım, bulamadım.Belki, parti kuruluşunda çok sermaye gerekmediğinden ortalığa çıkmadılar bilemiyorum.Sonra kafalarını uzatacaklar.Kimi kastediyorsun mu diyorsunuz?Tabii, onların bir kısmıFETÖ'den yargılandı veya içeride... Misal,Hacı Boydak gibiler...Aklıma başka isimler de geliyor o dönemden... Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Yaşar Küçükçalık, Fatih Karamancı, Necati Kurmel, Halit Narin, Ali Doğramacı... Ve daha hatırlayamadığım birçoğu...