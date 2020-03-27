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DİLEK GÜNGÖR
27 Mart 2020, Cuma DİLEK GÜNGÖR

Hey gidi korona!

Vallahi kulaklarımla duysam inanamayacağım türden işler oluyor.
Kelli felli ekonomistler, koca koca profesörler çıkmış hep bir ağızdan Merkez Bankası'nın karşılıksız para basmasını öneriyor.
Tamam da beyler, bayanlar...
Bu alelacele açıklamalar nedir?
Eyvallah, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Fabrikalar üretime ara veriyor. Küçük işletmeler kepenk indiriyor. Çalışanlar ücretsiz izne çıkarılıyor.

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Ama bir saniye... Hükümet daha yeni bir dizi paket açıkladı. Virüsün ekonomiye etkisini azaltmak, iflas ve işsizliğin önüne geçmek için mali tedbirler aldı. Alınan tedbirlerin çoğu iş dünyası tarafından dillendirilen önerilerdi. Kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması, emekli maaşlarının artırılması, sicil affı, vergilerin ertelenmesi, kredilerin ötelenmesi, nakit akışı bozulana ilave kaynakların sağlanması, işyeri kiralarında kolaylıklar, belediyeler kaynak aktarılması, KOBİ'lerin KOSGEB ve Halkbank borçlarının ertelenmesi, ihracatçılara stok desteği sağlanması, işletmelere işçi çıkarmama koşuluyla sağlanacak uzun vadeli düşük faizli krediler vb...
Desteklerde yaşanan aksaklıklar konuşulabilir. Bu desteklerin yeterli olmayacağı söylenebilir. Falanca konuda filanca tedbirin alınması gerektiği belirtilebilir.
Ama henüz bu desteklerin işe yarayıp yaramayacağını dahi görmeden aceleyle, koro halinde, üstelik bu güne kadar Merkez Bankası hassasiyetlerini (!) bildiğimiz kesimden gelen 'para basma' önerilerine anlam veremiyorum.

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ABD Merkez Bankası Fed'in helikopterine binmiş gidiyorlar.
Sözüm ona hepsi senden benden akiller!
Karşılıksız paranın parayı değersizleştireceğini, yurtdışından alınan ürünün pahalılaşacağını, döviz açığı olan reel sektörün batacağını, enflasyonun tavana vuracağını biliyorlar.
Biri de çıkmış, 'şimdi basalım sonra toplarız' diyor.
Ne yapacağız sonra?
1920'lerde Almanya'daki gibi iyice dengeyi mi kaybedelim? Bir ekmek için bir kasa para mı vermeye başlayalım? Isınmak için kömür yerine para mı yakalım?
Dedim ya, anlayamıyorum.
Korona belası geçtiğinde daha kötü bir felakete sürüklenmek için mi bu ısrar!!!
Bana göre, kaynağı olmayan para basma 19'uncu yüzyılın yanılsamasıdır. Bu tayfaya, kimin helikopterine ya da kayığına bindilerse inmelerini tavsiye ediyorum.

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