Vallahi kulaklarımla duysam inanamayacağım türden işler oluyor.

Kelli felli ekonomistler, koca koca profesörler çıkmış hep bir ağızdan Merkez Bankası'nın karşılıksız para basmasını öneriyor.

Tamam da beyler, bayanlar...

Bu alelacele açıklamalar nedir?

Eyvallah, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Fabrikalar üretime ara veriyor. Küçük işletmeler kepenk indiriyor. Çalışanlar ücretsiz izne çıkarılıyor.

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Ama bir saniye...Virüsün ekonomiye etkisiniazaltmak, iflas ve işsizliğin önüne geçmekiçin mali tedbirler aldı. Alınan tedbirlerinçoğu iş dünyası tarafından dillendirilenönerilerdi. Kısa çalışma ödeneği, asgariücret desteği, ihtiyaç sahiplerine yardımyapılması, emekli maaşlarının artırılması,sicil affı, vergilerin ertelenmesi, kredilerinötelenmesi, nakit akışı bozulana ilavekaynakların sağlanması, işyeri kiralarındakolaylıklar, belediyeler kaynak aktarılması,KOBİ'lerin KOSGEB ve Halkbankborçlarının ertelenmesi, ihracatçılarastok desteği sağlanması, işletmelere işçiçıkarmama koşuluyla sağlanacak uzunvadeli düşük faizli krediler vb...Desteklerde yaşanan aksaklıklar konuşulabilir. Bu desteklerin yeterli olmayacağı söylenebilir. Falanca konuda filanca tedbirin alınması gerektiği belirtilebilir.Ama

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Sözüm ona hepsi senden benden akiller!Biri de çıkmış, 'şimdi basalım sonra toplarız' diyor.Ne yapacağız sonra?1920'lerde Almanya'daki gibi iyice dengeyi mi kaybedelim? Bir ekmek için bir kasa para mı vermeye başlayalım? Isınmak için kömür yerine para mı yakalım?Dedim ya, anlayamıyorum.Bana göre, kaynağı olmayan para basma 19'uncu yüzyılın yanılsamasıdır. Bu tayfaya, kimin helikopterine ya da kayığına bindilerse inmelerini tavsiye ediyorum.