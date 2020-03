Farkında mısınız bilmiyorum.

Koronavirüsün hem sağlık hem de ekonomiye olan etkisini bertaraf etmek için adeta ülke olarak kenetlendik. Hükümet tam mesai yapıyor. Hemen hemen her gün yeni bir önlem seti ve destek paketi açıklanıyor. Sağlık personeli gece-gündüz uyumuyor.

Kamusu özeli her banka salgın nedeniyle zor duruma düşen esnafı, KOBİ'yi, sanayiciyi, tüketiciyi kurtarmak için seferberlik ilan ediyor. İş dünyası nerede ihtiyaç varsa orada üretime başlayacağına dair açıklamalar yapıyor. Borsada değeri eriyen şirketler hisselerine sahip çıkıyor.

Enteresan bir süreç...

Bu tablo gelecekle ilgili hiç olmadığı kadar beni umutlandırıyor.

Tabii, virüsün ne zaman tamamen kontrol altına alınacağı ya da biteceği ekonomi açısından bir hayli önem taşıyor.

Malum, virüs nedeniyle esnafın birçoğu zorunlu olarak dükkânı kapatmak durumunda kaldı. Açık olanlar da vatandaş eve çekildiği için zordalar. Günde hiç siftah yapmayan taksici de var, büfe de...

Müşteri gelmeyince dükkânların masrafları yığılacak. Kirası var, elektriği var, suyu var, gazı var. Keza, personel maaşları da...

Birçoğu çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıyor.

Hem hükümetin hem de bankaların açıkladığı destek paketleri özellikle küçük esnafı ve serbest meslek erbablarını rahatlatacak birçok düzenleme içeriyor.

Vergiler öteleniyor, nakit akışı bozulan firmalara can suyu veriliyor, istihdamını koruyana ek destekler sağlanıyor.

Belediyelerin de esnaftan kira almamasına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Amaç, mümkün olduğunca istihdamı koruyup, bu esnafı yaşatmak...

Bana kalırsa, bu seferberliğe elektrik dağıtım şirketleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 3 milyar liralık kaynak sağladığı belediyelerin iştiraki olan su ve gaz firmalarının da katılması gerekir.

Virüs nedeniyle zorda kalan küçük esnafın ya da işsiz kalan vatandaşın borcundan birkaç ay feragat edilebilir.

Haydi, Sabancı, Cengiz, Limak, Eksim, Alarko, Çalık, IC İçtaş, Aksa, Türkerler...

Elinizi virüsün altına koyun... Bunu yapanları da bu köşeden duyurmak benim borcum olsun.

***



Genç densizler!

Yaşlıları virüsten korumak için alınan sokağa çıkma yasağı tedbirini bazı aymazlar yanlış anladı. Sanki, virüsü yaşlılar yayıyormuşçasına hava yaratmaya çalışıyorlar. Hatta önceki gün bir densizin çektiği, vicdanları sızlatan video sosyal medyaya düştü. Neyse ki, o ahmak çok geçmeden gözaltına alındı. Bu aklı kıtlara bir çift lafım var: Toplumda bir virüs varsa, onu başta sen yayıyorsun. Yaptığın ahlaksızlığın yanına kâr kalmayacağını da artık biliyorsun.