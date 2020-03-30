3 ay ertele 75 TL öde

Vatandaş kredi ve kredi kartı borç ertelemesinde oluşacak faiz yükünü merak ediyor. 20 bin TL, 60 ay vadeli kredide 3 ay için ödenecek ek faiz 679 TL. 2 bin TL kart borcunu üç ay öteleyenin maliyeti de 75 TL olacak

Koronavirüsle mücadelede hükümetin açıkladığı istikrar kalkanı paketine destek vermek için kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kampanyalar devreye girdi. Bankalar, ihtiyacı olanın kredi borçlarını erteliyor, çek ödemelerine nakit destek sağlıyor, esnafa uzun vadeli düşük faizli kredi paketleriyle can suyu veriyor.







BORÇLAR NASIL ERTELENECEK?

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kredi ve kredi kartı borç ertelemelerine 20'den fazla banka katılacağını açıkladı. Nakit akışının bozulmaması için kredi borcunu ertelemek isteyen firmalardan istenen tek şart 'istihdamı koruma' sözü…

Ödeme güçlüğü olan tüketicilerin de kredi ve kredi kartı taksitleri, faiz ve anaparası 3 ay erteleniyor. Müşteri bazında 6 ay ödemesiz 12 ya da 24 aya varan vade imkanı sunan bankalar da var. Kamu bankaları ertelemelerde cari faiz oranlarını (ilgili dönem için belirlenen faiz) kullanıyor. Ödemeler taksit ödemesiz dönemden sonra haziranda başlatılıyor. Kamu bankaları erteleme döneminde oluşacak faizi diğer taksitlere bölerek ödemeyi kolaylaştırıyor. Kimi banka ise ilk taksitte üç aylık dönemde oluşan faiz ödemesini istiyor. Taksitlerle birlikte vadeler de üç ay ötelenmiş oluyor.







AYLIK EK MALİYET 12.76 TL OLUYOR

Vatandaş kredi kartı ve kredi borcunu ertelettiğinde oluşacak faizi merak ediyor. Örneğin, 2019 Ekim ayında, 60 ay vadeyle, 20 bin TL ihtiyaç kredisi kullanan bir kişi mevcut durumda aylık 477.06 TL kredi taksidi ödüyor. Borcunu 3 ay ötelemek istediğinde yüzde 3.65 oranında bir faiz yükü oluşuyor. Bu da 679 TL'ye denk geliyor. Banka oluşan faiz yükünü kalan vadeye bölebilir. Öyle olursa, aylık ek ödeme miktarı 12.76 TL oluyor. Bu durumda vatandaşın üç ay sonra ödeyeceği kredi taksidi de 489.6 TL'ye çıkıyor. Merkez Bankası önceki gün kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1.40'tan 1.25'e çekti. Bu durumda, 2 bin TL kredi kartı borcu olan bir vatandaş borçlarını 3 ay erteletmesi durumunda aylık 25 TL faiz yükü oluşuyor. 3 aylık öteleyene 75 TL maliyet çıkıyor.