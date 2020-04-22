Türkiye'de insaların parasını toplayıp, stokladılar. Parayı ülkenin sanayicisine, vatandaşına, esnafına kaynak olarak kullandırmak yerine yurtdışındaki para piyasalarında yüksek faizle sattılar. Kısa vadeli kâr hırsıyla hareket ettiler.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'bir dakika' diyerek devreye girdi.

Aktif rasyosu hesaplamasını getirdi. Özel bankaları asli görevleri olan kredi vermeye yönlendirdi.

Fakat, şimdi de aktif rasyosunu, kredi vermeden tutturmak için hinlik peşinde koşmaya başladılar. Akıllarınca kredi vermemek için arkadan dolanıyorlar. Hatta olmayacak işler yapıyorlar.

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Nasıl mı?... Ne tesadüftür ki (!), BDDKkararından iki gün evvel bu hamleyiyapıyor.Niye mi?Zekiler ya...Yahu...İhtiyacı olmayan müşteri parayı ne yapsın?Hoş benimki de laf...Müşteri zorla verdikleri krediyi ister dövize yatırsın, ister mevduata koysun. Özel bankamız için önemli değil ki... O sadece, kağıt üzerinde aktif rasyosunu tutturup tutturmadığına bakıyor.

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Kimse "ticari bankalar hayır kurumları mı?" vesaire diye edebiyat da yapmasın.Bankaların ne kadarsermaye tutması gerektiğine, ne kadarborç alabileceğine, ne kadar likit varlıklarıolması gerektiğine, kimleri yöneticiolarak atayabileceğine, yöneticilerine netip primler ödeyebileceğine, ne zamantemettü dağıtabileceğine kadar her şeyedevlet karışır. Bankalar, başka sektörlerdeolmayan sıkı regülasyona tabidir.NOKTA...