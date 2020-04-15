Düşünün, Türk milli takımının maçı var.

11 kişi sahada canhıraş savaşıyor. Daha önce ilk 11'de yer almak için demeçler veren, PR yapanlar yedek kulübesinde kalmayı tercih ediyor. Sonra kulüp başkanı, teknik direktör 'sıra sizde' diye kulübeye gidiyor. Sahaya çıkmalarını istiyor. İsimleri anons ediliyor. Seyirci tribünden bağırıyor. Kulübedekiler duymamazlıktan geliyor.

Ne alakası var demeyin.

Kulübedekiler, Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'ne destek vereceğini belirtip, sonra kafasını kuma gömen özel bankalara benziyor. Sahada top peşinde koşanlar da kamu bankalarına...

Rakamlara baksanız, özel bankaların kredi imkanı olmasına rağmen paranın üzerine yattıklarını anlarsınız.

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Nasıl mı?Biliyorsunuz, kredi vermek için birinci kaynak mevduat. Bankalar topladıkları mevduatın belli kısmını Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak yatırıyor. Yüzde 80 civarında bir parayı kredi olarak kullandırıyor. İkinci kaynak ise özsermaye...Buna riayet eden var mı, derseniz...TL kredilerin, TL mevduata oranı yüzde 140.

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.. Yerliözel ve yabancı bankalarınAnlayacağınız, imkanları olmasına rağmen ellerini taşın altına koyup, kredi kanallarını açmaya yanaşmıyorlar. Şu anda tamamı Boğaz manzaralı kulelerdeki ofislerinde ya da yalılarında gidişatı izliyorlar.Güneşli havada şemsiyeyi herkes tutar, önemli olan yağmurlu havada o şemsiyeyi milletin elinden alıp almadığınızdır.