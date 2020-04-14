Özel banka eziyeti!

Virüs salgınında vatandaşı mağdur etmeyeceklerine dair PR yapan özel bankalar, sözlerini tutmadı. Birçoğu borç ertelerken yüksek faizde diretiyor. Kredi vermemek için adeta ipe un seriyor

Koronavirüs salgını başladığında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından art arda 'kredileri erteleyeceğiz', 'vatandaşı mağdur etmeyeceğiz', 'birlik-beraberlik içinde bu süreci aşarız' diye açıklamalar yapan özel bankaların verdikleri sözler lafta kaldı. Özel bankalar hem iş dünyasına hem de vatandaşa destek değil köstek olmaya başladı. Kamu bankalarının bu süreçte elini değil gövdesini taşın altına koymasına rağmen özel bankalardan 'çıt' çıkmıyor. Bilakis, her gün vatandaşa yapılan eziyetlerle ilgili binlerce şikâyet geliyor. Kimi borçları ertelerken yüksek faizle vatandaşı bunaltıyor, kimi sicili bozuk olmasa da esnaftan rehin, ipotek, tapu gibi belgeler istiyor. Kimi de para vermemek için adeta ipe un seriyor. İşte özel bankalarla ilgili vatandaşın şikâyetleri...

KREDİ ERTELEYENE FAHİŞ FAİZ: Yıllık 35 milyon TL'nin üzerinde ciro yapan inşaat ve otelcilik şirketi kredilerini iki ay ertelemek için bankaya gidiyor. Şube, aylık taksiti 49.170 TL olan krediyi ancak 49 bin TL faiz ödenirse erteleyeceğini belirtiyor.

TAKSİT ÖTELEME YAPAN YOK: Bir araç kiralama şirketi, kredilerin 3 ay erteleneceğine dair açıklamalar yapan özel bankaların eziyetini anlatıyor. Banka şubesinin 'daha önce erteleme yapmışsınız' diyerek taleplerini geri çevirdiğini söylüyor.







'KREDİ ÇIKMAZ' DİYE YOLLADILAR: 18 ay vadeyle 45 bin TL kredi isteyen bir esnafın şikayeti de durumun vehametini özetliyor. 15 yıldır müşterisi olduğu bankaya giden esnafın, başvurusu sisteme dahi yazılmadan 'kredi çıkmaz' diyerek geri gönderiliyor.

ÇIKAN KREDİYİ DAHİ VERMEDİLER: Bir başka esnaf, bankaya 30 bin TL kredi için başvuruyor. Kredisi onaylanıyor. Bankaya gidip imzaları atıyor, parasını ertesi gün alacağı söyleniyor. Banka parayı yatırmıyor, memur kefil istiyor.

İPTAL EDİLEN İŞLEMDEN KOMİSYON: Fransa'yla iş yapan bir işadamı 'akreditifli ticaret' ile ilgili iptal işlemi yapıyor. Banka, işlem iptal edilmesine rağmen 12 bin dolarlık akreditif komisyonunun iadesini yapmamak için direniyor.

KREDİ FAİZİNİ YÜKSELTTİLER: Enflasyona endeksli TÜFE+4 oranıyla kredi kullanan bir mobilya firması, sözleşmeyi "6 aylık periyotlarla enflasyon oranına göre faiz miktarının düşmesi" şeklinde onaylıyor. Banka, krediye uygulanan faiz oranını TÜFE ortalaması düşmesine rağmen yükseltiyor.

TEMİNAT DEĞİŞİMİ YAPILMIYOR: Tekstil üreticisi bir firma ihracat kanallarındaki sıkıntı nedeniyle fabrikasını satmak istediğini, aynı değerde gayrimenkul teminatı olmasına rağmen bankanın değişime yanaşmadığını söylüyor.

İPOTEK, TAPU, KEFİL İSTEDİLER: Koronavirüs nedeniyle işleri aksayan bir marketçi, özel bir bankaya 70 bin TL kredi kartı için başvuruyor. Banka gerekmediği halde kefil, ipotek, tapu gibi belgeler isteyerek ipe un seriyor.

FAHİŞ ÇEK TAHSİL KOMİSYONU: 35 bin TL'lik firma çekini tahsil etmek isteyen işletmeden 1.002 TL çek tahsil komisyonu alınmış.

SİCİLİ BOZUK OLMAYANA DA PARA YOK: İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile işyeri kapanan bir işletmeci, yıllardır çalıştığı bankanın kredi vermemek için direndiğini anlatıyor. Hiçbir sicil problemi olmamasına rağmen bankanın kredi başvurusu bile almadan kefil, rehin istediğini anlatıyor.