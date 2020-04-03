Bir yanda patronlar işçi çıkarmamak için kampanya üzerine kampanya yapıyor, diğer yanda ise bazıları 'dakika bir gol bir' misali milleti kapının önüne koyuyor.

Hemen celallenmeyin...

Lafım, dükkanını salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatmak durumunda kalıp, yanındaki çalışanını çıkarmak zorunda kalan esnafa filan değil.

Benim duyduklarımın hepsi koca koca şirketler...

Yani bugün isteseler her banka onlara kapıyı açar, 'İşe devam' kredisi talep etseler para ertesi gün hesaplarına yatar, işletme kredisine başvursalar, teminatsız alırlar, çek sıkıntıları varsa 'çek ödeme destek kredisi'yle para önlerine konulur.

Gelir İdaresi'ne gitseler KDV'sini muhtasarını 6 ay erteler. İŞKUR'a başvursalar kısa çalışma ödeneğinden yararlanırlar.

Ama yokkk...

Desteklere başvurmak yerine kolayı var, öyle değil mi?

Koy çalışanı kapıya!

Nasılsa bahane de hazır, memlekette virüs var.

Biliyorum, bunların kim olduğunu merak ediyorsunuz.

İddiaların odağında perakendeciler var.

Mağazaları kapalı, eyvallah... Ama Alışveriş Merkezleri kira almayarak nefes aldırıyor.

Devletin destekleri ortada... Fakat yine de Kiğılı, Twigy, Madame Coco, Polat Rönenans, Klimasan, Günaydın Et, Hyatt Regency eleman çıkarmaya başlamış.

Polisan da bu ekipten...

Üretimi üç ay durdurmuştu, beyaz yakalıların ücretsiz izin taleplerini değerlendirmiş, bazı çalışanlarını kapının önüne koymuş!

İyi örneklerin başımızın üzerinde yeri var.

Ama kötü örnekleri de ifşa etmek gerekiyor.

Şimdi soru şu;

Bu şirketler kaç kişiyi işten çıkardı?

İşten çıkarmaya başvurmadan önce devletten destek talep etti mi?

Yoksa destek talep edip olumlu yanıt mı alamadılar?

Cevap verirlerse söz onları da yazarım.

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Sicili bozuk olan ne yapacak?



Bankaların kara listesinde olup da virüs nedeniyle zora düşenler soruyor. "Bankalar bize yeni kredi açar mı?

Biliyorsunuz, bu konuda 7226 ve 5834 Sayılı Kanunlara geçici madde eklendi. Düzenlemeler yürürlüğe girdi, bankalara inisiyatif verildi. Diyelim ki, kredi borcunuzun ödeme tarihi 24.03.2020 tarihinden önceydi. Aksamaya düştü. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin borçların geciken kısmının 31.12.2020 tarihine kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması şartını yerine getireceğinizi söylediğinizde banka size kapıyı açmak durumunda... O zaman sizin Risk Merkezi'ndeki kaydınızı görmezden gelecek. Yasaya ve ekonomi yönetiminin sıkı takibine rağmen ayak direyen olur mu, bilemiyorum!