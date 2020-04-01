Koronavirüs salgını çıktı çıkalı ekonomide her alandaki gelişmeleri anbean takipteyiz. Bankalar, ihracatçılar, sanayiciler, esnaf…

Esasında virüsün ekonomiye yansımasının boyutunu 15-20 gün içinde daha net göreceğiz. Ama bu aralar kiminle konuşsam 'çek' meselesine dikkat çekiyor.

Konunun iki boyutu var. Birincisi, parası olan şirketlerin de çekini ödememek için mücbir sebep maddesinin arkasına sığınmaya çalıştığı iddia ediliyor. Malum, 30 Nisan'a kadar icra takibi ve iflas talepli dava açılamayacağı için karşılıksız çıkan çeklere de işlem yapılmayacak. Umarım, burayı suiistimal edenlerin olduğuna dair söylentiler doğru değildir. İkincisi de henüz bankaların tamamı Kredi Garanti Fonu kefaletli çekli sisteme geçmedi. Bankaların bu konuda hızlı hareket etmesi gerekiyor.

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Bana kalırsa, hassasiyetle üzerinde durulması gereken kısım burada yatıyor…

Mazallah, çek sistemi zincirinin halkalarından birinde ufak bir aksama yaşanırsa ticari hayat tamamen durur.

O yüzden bankaların da iş dünyasının da panik yapmadan ama dikkati de elden bırakmadan hareket etmesi şart.

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TÜSİAD'dan ses var mı?



Bizim kültürümüz de dinimiz de paylaşmaya önem verir. Hatta hepimiz "komşusu açken, tok yatan bizden değildir" lafını çoğu zaman dilimize pelesenk ederiz.

Biliriz ki, toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma olursa o kadar huzur olur, kardeşlik olur, barış olur. Tam da böyle günlerden geçiyoruz. Adeta sınanıyoruz…

Biliyorsunuz, önceki gün toplumda birlik ve dayanışma ruhunu canlandırmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Gidin bakın, tartışmalar hırla gidiyor.

"Devletin işi miymiş..."

Doğrudur belki devletin işi değil ama koca koca STK'larımızın biri virüs salgını başladığı günden bu yana devreye mi girdi, iş örgütlerimiz yardım kampanyalarına öncülük mü etti! Topa girmesi gerekenler yandan dolanmadı mı?

Dün baktım Erdoğan'ın açıklamalarından sonra herkes harekete geçmiş… TOBB'u, TİM'i, MÜSİAD'ı… Ama TÜSİAD'dan 'tık' yok. Dernek olarak sesleri çıkmıyor.

Sanırım, sokağa çıkma yasağı mektubunu revize ediyorlar!