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Son Dakika Haberleri | 1170 TL maaş desteği başvuruları: 1000 TL sosyal yardımdan faydalanamayanlar için 1170 TL maaş desteği nasıl alınır?

Hazine ve ’ndan son dakika 1170 TL maaş desteği açıklaması geldi! Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgınının sebep olduğu sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik alanda neden olduğu problemlerle de mücadele ediliyor. aracılığı ile sağlanan kısa çalışma ödeneği ve 1000 TL ödemeleri başlamıştı. Bu ikisinden faydalanamayan vatandaşlar için de 1170 lira maaş desteği kararı geldi. Bu kararın Bakanlık tarafından duyurulmasının ardından vatandaşlar “1170 TL maaş desteği nasıl alınır?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 1000 TL sosyal yardım ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için 1170 TL maaş desteği ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 13.4.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 10:17 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | 1170 TL maaş desteği başvuruları: 1000 TL sosyal yardımdan faydalanamayanlar için 1170 TL maaş desteği nasıl alınır?

1170 TL maaş desteği kararı sonrası vatandaşlar konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, 200 binden fazla işletmeye kısa çalışma ödeneği desteği verildiğini belirterek, bu ödemelerden faydalanamayanlar için 1170 TL maaş desteği verileceğini duyurdu. Peki, 1170 TL maaş desteği detayları neler ve kimler alabilir? İşte, Bakan Albayrak tarafından duyurulan 1170 TL maaş desteği ile ilgili son açıklamalar…

BAKAN ALBAYRAK: AYLIK 1170 LİRA MAAŞ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan başvurdu" dedi.

İşte, yapılan açıklamanın detayları...



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Son Dakika Haberleri | 1170 TL maaş desteği başvuruları: 1000 TL sosyal yardımdan faydalanamayanlar için 1170 TL maaş desteği nasıl alınır?
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