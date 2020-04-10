Fox'un kadrolu ekonomisti dün yine ekrandaydı.

Sabah sabah ne dediğini dinleyim, dedim.

Yıllarca Ekonomi Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemlerde yüzüne bakmadığı dar gelirlileri, işçileri, ücretli çalışanları bir savunuyor ki, sormayın.

Duyan da toplumun ihtiyacı olan kesimlerini çok önemsediğini, sosyal politikaları tüm hayatı boyunca benimsediğini filan sanır.

Belki birçoğunuz kendisinin bakanlık yaptığı dönemleri unuttunuz.

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Hatırlasınıza...IMF mektuplarından övünerek bahsederdi.Bir bakardık, içinde emekçilerle ilgili yıkım dolu maddeler çıkardı."Memur sayısını azalt" emri geldiğinde, hemen tasfiyeye başlardı."Orayı burayı özelleştir" diye direttiklerinde, ikilemez yapardı.Zannedersem, o günkü söylemlerini iyi bilenler, bugün söylediklerini kale almıyor.

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Klasik iktisat teorilerindeki'fiyat-ücret esnektir', 'devletin ekonomiyemüdahalesi gereksizdir', 'faiz esnektir,faiz haddi mal piyasasında yatırımlarve tasarruflar tarafından belirlenir', 'devletpara basarak ekonomiyi iyileştiremez' gibitemel dayanakların hepsi birer birer yıkılıyor. Bireyciliğe, kişisel çıkarlara ve rekabete dayanan sistem çöküyor.Ülkelerin aldıkları önlemlere bakın!ABD gibi kapitalizmin dibinde yaşayan bir ülkede devlet 3M firmasının maskelerine el koyuyor, ülkeler birbirine giriyor. Trilyonlarca para basılıyor. Piyasaların 'sihirli eli' savı bitiyor. Bütçe dengesinden herkes taviz veriyor.Maliyepolitikası araçları (harcama ve vergi politikaları)savunuluyor. İşsizliğin ekonomikbir sorun olduğunu herkes kabul ediyor.Ekonomi zayıfladıkça devletler müdahale ederek canlandırıcı hamleler yapıyor.