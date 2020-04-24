Ne görevi hayırdır demeyin...

Biliyorum, her ilin valisi virüsle mücadelede elinden geleni yapmaya çalışıyor. Özellikle kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'yla ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmaya başladılar. Kapılara kadar toplanan yardımları götürmek için didiniyorlar.

Ama başka bir mesele daha var...

Biliyorsunuz, koronavirüs sonrasında gıda arzının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bütün ülkeler yavaş yavaş ihracat kanallarını kapatmaya başladı. Herkes içe döndü. Dönem üretme dönemi... Bundan sonraki süreçte tarımda kendi kendine yeten ülkeler ayakta kalacak. O yüzden üretimin devamlılığı ve tedarik zincirlerinin aksamaması için her ilde irade ortaya koymak gerekiyor.

Malumunuz, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden binlerce mevsimlik işçi tarlalarda çalışmak için Türkiye'nin farklı bölgelerine gitmeye başladı.

Sayıları yavaş yavaş milyonları bulacak.

Üstelik, birçoğu aileleriyle birlikte tarlada yaşamını sürdürecek.

Bu işçilerin sağlıklarına, güvenliklerine, hijyenlerine dikkat etmek zorundayız. Hatta onlara gözümüz gibi bakmak durumundayız. Ki, onlar ekip toplayacak, birileri işleyecek ve soframıza getirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı önlemler aldığını biliyorum.

Misal, daha önce mevsimlik işçiler 12-15 kişi çadırlarda kalabiliyordu. Şu anda çadırlarda kalabalığa izin verilmeyecek. Çadırlarda en fazla 5 kişi kalabilecek. Bakanlık, bu anlamda, ek çadır ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Tarlada çalışacak işçilerin hijyen ve tuvalet ihtiyacı için de yerler yapılıyor. Çalışma alanlarında işçilere maske dağıtılıyor. Sosyal mesafe kuralları işletiliyor. Sağlık teşkilatları tarafından sürekli ateş ölçümü yapılıyor. 81 ilin tarım ve sağlık müdürlüklerine bu konuda talimatlar verilmiş durumda...

Fakat, kolluk kuvvetleri, valilikler, kaymakamlıklar bütün paydaşların işçilerin sağlığı konusunda pür dikkat kesilmesi gerekiyor.

Çoğunuz biliyordur.

Mevsimlik işçiler kendi içlerinde 'işçiçavuş- dayıbaşı' hiyerarşisiyle örgütlenirler. Normal zamanlarda işçilerin ulaşım, çalışma, barınma, sağlık ve diğer ihtiyaçları elçi, dayıbaşı ya da çavuş denilen tarım aracıları ile gayri resmi olarak karşılanır. Fakat virüs nedeniyle bu alanların daha organize ve koordineli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bu nedenle de şehirlerde tarım, sağlık, kolluk kuvveti, kaymakamlık bütün paydaşlar valiliklerin koordinasyonunda sorumluluk almalıdır.

Uzun lafın kısası, virüsle mücadelede sağlıkta olduğu gibi tarımda da seferberlik yapmalıyız.