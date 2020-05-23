Dolar geçtiğimiz günlerde 2 yıl aradan sonra yeniden 7.20 TL seviyelerine yükselince malum kesim hep bir ağızdan "Dananın kuyruğu koptu" diyerek gürültüye başladı. Ama bir de baktılar ki, hayal ettikleri gibi kur tırmanmadı, 6.80 TL'ye geriledi.
Tabii, hemen düşüşü uzun zamandır konuşulan swap anlaşmasına bağladılar. Halbuki, swap söylentisi yaklaşık 1 aydır var. Hatta hatırlarsınız, anlaşma beklentisinin en fazla olduğu günlerde dolar 7.20 TL'ye çıktı.
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Öyleyse dolar nasıl düştü?
Asıl etken ellerinde TL olmamasına rağmen yüklü dolar alarak döviz kurunu yukarı çeken ve ödemeleri gereken TL'yi vermeyerek sistemi risk altına sokanlara karşı alınan önlemler... Son dönemde önlemlerin etkisiyle dolardaki köpük erimeye başladı. Kur, 8 günde yüzde 7 gerileyerek 6.75 seviyesine indi.
Velhasıl, her defasında "dolar uçacak" diyenlere inananlar yine hüsrana uğradı. Üstelik, "Zarardayım satmayayım, nasıl olsa bir gün yükselir" düşüncesiyle daha da zarar ediyorlar.
Onlara tavsiyem, teknik direktör gibi düşünmeleri...
Örneğin, bir takımı yönetiyorsunuz.
Takımda iyi oyuncular da var kötüler de... Maçı kazanmak için oyuncu değiştirmeniz gerekirse ne yaparsınız? Kötü oyuncuyu kenara alıp, zararı kapatırsınız.
Yatırım sepetinizi de böyle düşünün.
Kötü bir yatırımınız varsa, sürekli size kaybettiriyorsa kenara alırsınız.
Misal, Ağustos 2018'de 7 TL civarından dolar alanları düşünelim. Zarara girip paralarını kurtarmak için 2 yıl beklemek zorunda kaldılar
.
O günlerde parasını TL mevduata yatıranlar yüzde 30'dan fazla faiz geliri elde etti
. Borsa
yüzde 33 yükseldi. Hatta borsanın geleneksel en likit sanayi şirketleri aynı dönemde yüzde 80 ila 110 arasında değer kazandı. Eylül 2018-Ocak 2020 döneminde hisse senedi yatırım fonlarının yüzde 68'i endeksin üzerinde getiri sağladı.
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Türkiye
'de yatırım tercihleri arasında gayrimenkul de önemli bir yer tutuyor. Her yatırım aracında olduğu gibi doğru zamanda yapılan gayrimenkul yatırımı ciddi bir kazanç imkanı sunuyor. Ağustos 2018'de konut satın alan birisi aradan geçen yaklaşık 2 yılda ortalama yüzde 14 getiri elde etti.
Bu dönemdeki kira gelirini de eklediğimizde gayrimenkul yatırımının toplam getirisi yüzde 24'e ulaştı.
Yani...
Doların Türkiye'de çok gürültü kopardığına bakmayın. Birilerinin gazına gelirseniz, olan sizin yatırım sepetinize oluyor.
Sepetinizi boş hayallerle doldurmayın!