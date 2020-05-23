Dolar geçtiğimiz günlerde 2 yıl aradan sonra yeniden 7.20 TL seviyelerine yükselince malum kesim hep bir ağızdan "Dananın kuyruğu koptu" diyerek gürültüye başladı. Ama bir de baktılar ki, hayal ettikleri gibi kur tırmanmadı, 6.80 TL'ye geriledi.

Tabii, hemen düşüşü uzun zamandır konuşulan swap anlaşmasına bağladılar. Halbuki, swap söylentisi yaklaşık 1 aydır var. Hatta hatırlarsınız, anlaşma beklentisinin en fazla olduğu günlerde dolar 7.20 TL'ye çıktı.

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Öyleyse dolar nasıl düştü?Asıl etken ellerinde TL olmamasına rağmen yüklü dolar alarak döviz kurunu yukarı çeken ve ödemeleri gereken TL'yi vermeyerek sistemi risk altına sokanlara karşı alınan önlemler... Son dönemde önlemlerin etkisiyle dolardaki köpük erimeye başladı.Velhasıl, her defasında "dolar uçacak" diyenlere inananlar yine hüsrana uğradı. Üstelik, "Zarardayım satmayayım, nasıl olsa bir gün yükselir" düşüncesiyle daha da zarar ediyorlar.Onlara tavsiyem,Örneğin, bir takımı yönetiyorsunuz.Takımda iyi oyuncular da var kötüler de... Maçı kazanmak için oyuncu değiştirmeniz gerekirse ne yaparsınız? Kötü oyuncuyu kenara alıp, zararı kapatırsınız.Yatırım sepetinizi de böyle düşünün.Kötü bir yatırımınız varsa, sürekli size kaybettiriyorsa kenara alırsınız.Misal,O günlerde parasını Borsa yüzde 33 yükseldi. Hatta borsanın geleneksel en likit sanayi şirketleri aynı dönemde yüzde 80 ila 110 arasında değer kazandı. Eylül 2018-Ocak 2020 döneminde hisse senedi yatırım fonlarının yüzde 68'i endeksin üzerinde getiri sağladı.

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