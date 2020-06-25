Milli görev üstlendik

Turkcell’in yüzde 26.2’sini alan Varlık Fonu’nun Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Global yatırımcılar ligine girdik. Bu, Beyoğlu’ndaki Soho Kulübe girmek gibi” dedi. Sönmez, ülkeye gol attırmadıklarını, bu işi milli görev olarak gördüklerini söyledi

Geçtiğimiz hafta stratejik bir hamleyle Turkcell'in en büyük hissedarı haline gelen Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez SABAH'ın sorularını yanıtladı. Turkcell operasyonunu "Global yatırımcılar ligine bileti aldık, içeri girdik" diye özetleyen Sönmez, "Türkiye Varlık Fonu'nun emekleme dönemi bitti, olgunluk dönemine geçti" mesajı verdi.



SOHO KULÜBE GİRMEK GİBİ...



Turkcell'in yüzde 26.2'sı TVF'ye geçti. Bu operasyona neden gerek duyuldu?

TVF'nin bilançosuna açıp bakın. 233 milyar dolar büyüklükteyiz. Dolayısıyla, büyüklük olarak kendimizi ispat etmemize gerek yok. Ama Turkcell operasyonuyla global yatırımcılar ligine bileti aldık, içeri girdik. Bu, Beyoğlu'ndaki Soho Kulübe girmek gibi... Bizim için fayda sağlayacak. Telekomünikasyon sektöründe de 5G, fiber gibi sorunların çözümüne katkı sağlanacak. Varlık Fonu, artık ülkenin uluslararası kartviziti olacak. Devlet buraya çözmek için geldi, fayda yaratacak. Bu milli bir görev... "Ülkeye gol attırmayacağız, böyle değerli bir şirketi bırakamayız" dedik.

Dünya örnekleri var mı?

Singapur Fonu Temasek, ülkenin Turkcell'i olan Singtel'in; Malezya fonu Khazanah Nasional Berhad Axiata'nın, Katar Investment Oerada'nın, Kazakistan Fonu Kazcell'in Suudi Arabistan fonu STC'nin sahibi... Dünyadaki fonlar, son iki yıldır yatırımlarının yüzde 32'sini telekomünikasyon sektörüne yapmış durumda...

İşlemin şeffaf olmadığı söyleniyor?

En şeffaf işlemlerden... Şirket ABD'de halka açık olduğu için orada bilgiler var. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı. Sözleşmeler web'e yüklendi. 'Turkcellforthefuture' diye site yaptık.



ÖDEME 150 MİLYON DOLAR



530 milyon dolar para TVF'nin cebinden mi çıkıyor?

Biliyorsunuz, İsveçli telekom operatörü Telia Company, Turkcell'deki yüzde 24.02 dolaylı hissesini 530 milyon dolar karşılığında satarak çıkıyor. Bunun 150 milyon dolarını TVF veriyor, 380 milyon dolarını Ruslar veriyor. Kaba bir hesap yaparsanız, o gün borsada şirketin hisseleri iki günde 700 milyon dolar arttı. Bu artışın yüzde 26.2'si 180 milyon dolar ediyor. Yani cuma akşamı itibarıyla Türkiye bu işlemden para kazandı diyebiliriz. Fakat biz işin bu kısmında değiliz. Oyunun adı değişiyor. Burada stratejik bir devlet düşüncesi var. Turkcell'in piyasa değeri bir dönem 25 milyar doları geçti. Şu anda 5 milyar dolar... Tekrar o seviyelere gelebilir mi? Gelebilir hatta geçebilir. Şirketin altında her biri 5'er milyar dolar değere ulaşacak onlarca iştirak var.



TELIA YILDA % 5 KAZANDI



Yabancı yatırımcı çıkıyor diye algılandı mı?

Telia ise 4 yıl önce bölgeden çıkacağını ilan etti. Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan'dan çıktı. 2002'den bu yana Turkcell'den 1.6 milyar dolar para kazandı. Yılda yüzde 5'e yakın getiri... Açıklamasında, Turkcell'in üst şirketinde pay sahibi olmadığı hisseleri satma imkânı olmadığını, azınlık hisse iskontosu yaptığını anlatıyor.



20 MADEN RUHSATIYLA SAHADA



TVF'nin bundan sonra fokusu enerji ve sigorta mı olacak?

Varlık Fonu kurulduğundan bu yana üç büyük konuyu çözdü. İstanbul Finans Merkezi, Milli Piyango ve Turkcell... Şimdi cari açık ve tasarruf açığıyla ilgili de çalışmaya başladık. Adana Ceyhan'da araziyi tespit ettik. Burada petrokimya kümelenmesi kuracağız. 10 milyar dolar yatırım yapacağız. Fizibiliteler çıktı, parça parça devreye girecek, 6-7 yılda finalize olur. Afşin-Elbistan ve aldığımız 20'ye yakın maden ruhsatıyla da cari açığa karşı önemli adım atacağız. Sigorta şirketlerini birleştirdik. Sektördeki dağınıklığı gidereceğiz. Türkiye'nin tasarruf açığı sorunu için kurulan yapı 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak.



BUGÜNE KADAR AVUKATLAR PARA KAZANDI



Ne zaman olacak?

Genel Kurul'a çağrı için dokümanları hazırlıyoruz. 10 gün sonra çağrı olur. 3 hafta içinde genel kurul toplanır. Bugüne kadar yönetim sorunları nedeniyle genel kurul dahi toplanamıyordu. Turkcell'de bu güne kadar en çok parayı kim kazandı dersiniz... Avukatlar...



HERKES BİRBİRİNE SİLAH ÇEKMİŞTİ



Ziraat Bankası'na şirketin kredi borcu olduğu için bu operasyonun gerçekleştiği iddialarına katılıyor musunuz?

Bu işin Ziraat Bankası'na faydası var ama direkt onların sorununu çözmek için yapılmış bir durum değil. Turkcell'de zayıf bir sponsor ve bütün dünyada davalar vardı. Tabir yerindeyse herkes birbirine silah çekmişti, Varlık Fonu gelip 'indirin silahları' dedi. Davalardan feragat ediliyor. Para yediemine konulacak, herkes tertemiz sayfa açacak. TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle yönetimde 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek. Kalan 4 üyenin 3'ü bağımsız, biri de azınlık hissedarların atadığı kişi olacak. Genel Kurul'da ana sözleşme değişikliği yapılacak.