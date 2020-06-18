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Bakan 'tan ve ortaklığına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı , "'nun ’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 18.6.2020 13:03 Son Güncelleme: 18.6.2020 13:56 ABONE OL
Bakan Berat Albayrak'tan Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığına ilişkin açıklama

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. Türkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

TARİHİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili, "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Türkiye Varlık Fonu, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor
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Bakan Berat Albayrak'tan Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığına ilişkin açıklama
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