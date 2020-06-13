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HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' açıklaması!

... Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı , "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: . Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" dedi

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.6.2020 17:56 Son Güncelleme: 13.6.2020 19:01 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'MİLLİ ÜRETİM' açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayınladığı mesajında yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikasına vurgu yaparak, sanayicilere destek açıklaması yaptı.

"YATIRIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM"

Bakan Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" dedi.

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SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'MİLLİ ÜRETİM' açıklaması!
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