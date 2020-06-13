SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'MİLLİ ÜRETİM' açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayınladığı mesajında yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikasına vurgu yaparak, sanayicilere destek açıklaması yaptı.

"YATIRIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM"

Bakan Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" dedi.

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