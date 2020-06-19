Belirsizlik sona erdi Turkcell uçtu

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Turkcell'de en büyük ortak haline gelerek, iletişim devinde, genel kurulları dahi yapılamaz hale getirip temettü ödemelerini sekteye uğratan sahiplik belirsizliğini bitirmesinin olumlu etkisi daha ilk gün kendini gösterdi. Turkcell'in borsadaki hisseleri yüzde 9.96 yükselerek 16.23 liraya çıktı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın TVF'nin Turkcell'in değerine değer katacağı tespiti ilk günden somutlaşmış oldu.



DEĞERİ 3.2 MİLYAR TL

Şirketin piyasa değeri bir günde 3 milyar 234 milyon lira artarak 35 milyar 706 milyon liraya ulaştı. Turkcell'de belirsizliğin bitmesi, sektörün diğer bir önemli oyuncusu Türk Telekom'a da olumlu yansıdı. Türk Telekom hisseleri de gün içinde yüzde 7'ye yakın yükselerek 8.21 lirayı gördü.



TARİHİ PERFORMANS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.







EN BÜYÜK ORTAK TVF

TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmelerle yüzde 26.2 ile Turkcell'in en büyük hissedarı olacağını açıkladı. Açıklamada, TVF'nin hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurtdışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk yatırım olan bu satın almanın, fonun, Türkiye'nin rekabetçi şirketlerini destekleme stratejisinin bir parçası olduğu kaydedildi. TVF, kuruluş vizyonu doğrultusunda, küresel dijital dönüşümde öncü bir şirketin en büyük destekçisi olurken, LetterOne da hisselerini neredeyse ikiye katlayarak Turkcell'in geleceğine duyduğu güveni ortaya koydu. Telia, Turkcell'in yüzde 51'ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde yüzde 47.1 paya sahipti. Turkcell Holding'in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın ortak olduğu L1 şirketine ait. Çukurova Turkcell'de sahip olduğu payları Ziraat Bankası'ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti. Satın alma, Hissedarlar arasında uzun zamandır süregelen ve firmanın piyasa değeri ile performansına olumsuz yönde etki eden anlaşmazlıkların çözülmesini sağlıyor.







ÇUKUROVA VE TELIA ARTIK ORTAK DEĞİL

TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell'deki yüzde 24.02'lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell'den çıkış yapacak. LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8'e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek. Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkış yapacak. Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak. Turkcell'in mevcut temettü politikası sürdürülecek. Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek.







2020'DE TAMAMLANACAK

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, günümüzde giderek artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte Turkcell'in pandemi sonrası dönemde daha da büyümesinin beklendiğine dikkat çekti. Sönmez, şunları söyledi: "TVF olarak birincil görevimiz, Türkiye'nin stratejik şirketlerine yatırım yapmak. Türkiye'nin lider dijital operatörü Turkcell'in bu potansiyelini en etkin şekilde ortaya koyması için bu yatırımı yapıyoruz. Yeni dönemde Turkcell'in performans odaklı yapısının ve kurumsal yönetişiminin daha da güçlü hale gelmesi için TVF olarak tüm desteğimizi sunacağız. Ülkemizin geleceği adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." Turkcell Ana Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da onaylanması ve ilgili düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından süreç bu yıl tamamlanacak.

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