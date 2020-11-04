Her depremden sonra aynı acıyı yaşıyoruz. Kahroluyoruz, ağlıyoruz, eksiliyoruz. Çürük binaları yapanlara sövüyoruz. Denetlemeyenlere kızıyoruz. Kasten insanların ölümüne sebep olanların cezalandırılmasını istiyoruz.

Aradan birkaç ay geçiyor, toz bulutu dağılıyor, hayat normale dönüyor, acılar hafifliyor.

Arkaya dönüp bakmıyoruz.

O çürük binaları yapan müteahhitler Veli Göçer, Vedat Kaya, Yakup Koçal, Haşim Güngörsün gibileri neredeler diye…

Misal, 17 Ağustos depreminde yıkılan binaların müteahhitleri ve sorumluları hakkında iki binin üzerinde dava açıldı. Bir kısmı Rahşan Affı'ndan yırttı, bir kısmının cezası ertelendi, kalan bölümü de zaman aşımına uğradı.

Ya Kocaeli, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Eskişehir'in sorumluları!

Hepsi ceza almadan sıyrıldı…

Hatırladığım tek fatura Veli Göçer'e çıktı…

Ama o bile cezasının neredeyse sadece üçte birini çekti. Tahliye olup, müteahhitliğe başladı!

Hatırlayın, yılın başında daha 9 ay önce Elazığ ve Malatya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 50'ye yakın kişi hayatını kaybetti. Mavigöl, Kalay, Ayken apartmanları yıkılarak içindekilere mezar oldu.

Sorumlular?

Merak edip dün sağı solu aradım.

Soruşturma devam ediyormuş ama halen tutuklanan, ceza alan yok.

Yarın öbür gün uzun yargılama, zaman aşımı, taksirle adam öldürme gibi maddelere sığınıp düşük bir hapis ya da para cezasıyla mahkeme süreci tamamlanırsa şaşırmam.

Peki ya İzmir depremi?

Önceki gün ajanslara son dakika bir haber düştü.

9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öğrendiğim kadarıyla, Emniyet'te ifadeleri sürüyor. Oradan adliyeye sevk edilecekler. Umarım, geçmişteki cezasızlık politikası bu defa işlemez.

Aslında Türk Ceza Kanunu açık…

Kolon kesilip, taşıyıcı sistem mi yok edildi, bina deniz kumuyla mı yapıldı, denetim firmasıyla anlaşılıp sahte raporlar mı düzenlendi?

Ne olursa olsun depremlerde çürük binaları yapanlar da denetleyenler de ruhsatı verenler de taksirle adam öldürme suçundan değil kasıtla adam öldürme suçundan yargılanmalı... Bunun da cezası müebbet hapistir. Teşebbüs bile kabul edilse 9 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılırlar.

Böyle olsa ne olur biliyor musunuz?

Gidenler geri gelmez ama içimiz biraz soğur!