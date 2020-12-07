Kalyon’un fabrikası hedef büyüttü... Yerli panel üretimi iki katına çıkıyor

Üretime üç ay önce başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, kapasitesini iki katına çıkarıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Daha gidilecek çok yol var ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Dünyada Ar-Ge dahil güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında toplayan entegre bir tesis olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, üretim kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldı. Üretilen paneller Konya Karapınar'daki GES'in kurulumunda kullanılıyor. Karapınar GES'te kurulu güç 40 megavata ulaşırken, elektrik üretimi de başladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, kısa sürede büyük mesafe aldıklarını ve önemli bir başarı sağladıklarını belirterek, "Üç ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile fabrikamız faaliyete başladı. 400 milyon dolar yatırımla kurduğumuz bu fabrikadan önce Türkiye'de sadece, güneş paneli üretim aşamalarının dördüncüsü yani montajı yapılıyordu. Yerli ve milli enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye'de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşaması da tek çatı altında toplandı. Hatta Ar-Ge merkezimizi de aynı çatı altında organize ettik. Bu özelliği ile de dünyadaki tek üretim merkezi olduk. Paneller yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmaları ile bu oranı kısa sürede yüzde 90'lara çıkartacağız" dedi.



2 BİN 100 İSTİHDAM

Türkiye'nin güneş açısından büyük avantaja sahip olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, yenilebilir enerji yatırımlarına çok ihtiyaç duyulacağını belirterek, şöyle konuştu: "Hem Türkiye'de hem dünyada yeni güneş enerji santrallerinin kurulması gerekecek. İlk başta 500 megavat kapasiteye sahip fabrikamızda artış kararı aldık. Prosedürleri de başlattık, önümüzdeki yıl haziranda hücre ve güneş paneli üretim kapasitemiz 1.000 megavata çıkacak. Bin 400 kişiye sağladığımız istihdam da 2 bin 100 olacak." Fabrikada üretime başlar başlamaz Karapınar GES'in kurulumunun da start aldığını anlatan Kalyoncu, "Karapınar GES, 1 milyar dolar yatırım ile 1.000 megavat kurulu güce sahip olacak. Ömrü 30 yıl olan 3.5 milyon panelin kurulumu tamamlandığında, Türkiye'nin en büyüğü olacağı gibi Türk insanının yaptığı uzaydan görünen ilk yapı olma özelliğine de sahip olacak. Karapınar tamamlandığında 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak" dedi.



'MUCİZEYİ BAŞARDIK'

KALYON PV operasyonlarını ailenin ikinci nesil üyelerinden Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli yürütüyor. Şeherli, "Ülkemizin geleceğini ve refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırımı hayata geçirmek için çok emek harcadık. Zamanında 'kurulamaz' denilen bu fabrikayı, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. Geleceğin güneş teknolojilerine Ar-Ge merkezimizde imza atacağımıza inanıyorum" dedi.





BATARYA TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞILIYOR

KALYON Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2.500 metrekare alanda kurulan Ar-Ge Merkezi'nde 100'den fazla mühendis ve akademisyenin yeni teknolojiler üzerinde çalıştığını da hatırlatan Kalyoncu, "Ar-Ge Merkezimiz özellikle hücre ve modüllerin verimini artırma, akıllı fabrika çalışmaları ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi de bu çalışmaların önemli birer paydaşı olarak sürece katkı sunuyor" dedi.



İZMİR DEPREMİNDE MAKİNELER DURDU

FABRİKADA günde 4 bin panel üretiliyor. Fabrikada makineler o kadar hassas dizaynda çalışıyor ki, kasım ayındaki İzmir depreminde makinelerin bir kısmı titreşimde otomatik olarak bir süre devre dışı kaldı.



LİBYA'YA GÜNEŞ'İ GÖTÜRECEK

CEMAL Kalyoncu, Libya'da 300 megavatlık bir santral için görüştüklerini belirterek, "Yüzer LNG terminali için de çalışma yapıyoruz" dedi.



ŞİŞECAM İLE GÖRÜŞTÜLER

KALYONCU, güneş panellerinde kullanılan cam için Şişecam ile görüştüklerini belirterek, "Panelde kullanılan cam Malezya'dan alınıyor. Bunun için Şişecam ile görüştük. Onların camın kalınlığını düşürmelerini istedik. '15 yıl alım garantisi vereceğimizi de söyledik" dedi.



SOLAR AKADEMİ KURDULAR

KALYON Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda polisolisyumdan ilk kez ingot elde edilirken wafer ve hücre üretimleri de ilk kez yapılıyor. Yeni teknoloji için üretim merkezi içinde bir de Solar Akademi kuruldu. Almanya, Çin ve Hindistan'dan konunun uzmanları burada eğitimler veriliyor. Şimdiye kadar 30.000 adam/gün eğitim verildi. Fabrikada üniversiteden yeni mezun olanlara da 'Yıldız Operatör' adı altında uygulamalı eğitim veriliyor. Şu anda fabrikada 70 'Yıldız Operatör' çalışıyor. Mesleğin başındaki bu kişiler içinde üstün başarı gösterenler mühendislik olarak devam edecekler. Fabrikada personelin yaklaşık yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor.