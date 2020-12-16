Gündem ABD'nin CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) yaptırımları... Herkes Rusya'dan satın aldığımız S-400 hava savunma sistemi yüzünden Savunma Sanayi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e uygulanacak yaptırımların etkisini merak ediyor.

Bu sürecin nereye evrilebileceği konusunu anlamak için biraz tarih sayfalarını karıştırmak gerek...

Hatırlayın, Türkiye tam bağımsızlık yolunda adımlar attıkça ABD veya Batılı ülkelerden ambargolar gündeme geliyor. Bu ambargolar ise Türk savunma sanayisini daha da millileştiriyor.

1974 Kıbrıs savaşından sonra 60 dolarlık uçak parçasını karaborsadan 600 dolara aldığımız günler oldu. ABD, Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı. Türkiye, 1975'te Aselsan, 1982'de Havelsan, 1984'te TUSAŞ/TAİ, 1988'de Roketsan'ı kurarak milli savunma sanayinin temellerini attı. Güneydoğu'da PKK'nın kökünü kazıdığımız Hendek Operasyonları, Suriye'de PYD/ YPG ve DAEŞ'le mücadele ederken, Batılılar silah ambargosuna girişti. ABD, silahlı İHA'lar, genel maksat helikopterler ve akıllı mühimmatların izinlerini tıkayıp, HIMARS'lara direnince, Türkiye kendi Kasırga'sını üretti. Tomahawk füzesi vermeyince Roketsan SOM, Cirit, lazer güdümlü füzeleri geliştirdi. İsrail'den Heron'lar mı gelmedi, Bayraktar ve Anka İHA'ları sahnede yerini aldı. Almanya, G-3, MP-5, MG-3 mü vermediTürk komandoları MPT-76'yla sınıra yollandı.

Daha bitmedi...

Doğu Akdeniz'de Türk gemileri sondaja başladıkça milli fırkateyn projemizi baltalamaya çalıştılar. Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen istif sınıfı fırkateynde kullanılan yurtdışından tedarik edilen VLS'ye (Dikey Fırlatma Sistemleri) ambargo getirdiler. Türkiye ise başka alternatif ülkelere yöneldi. Ukrayna seçeneğini devreye aldı. Roketsan yerli ve milli dikey fırlatma sistemleri geliştirmeye başladı. ATAK helikopterinin ABD menşeli motoruna izin verilmemesi olasılığına karşı Türk Motor Sanayii (TEI) devreye sokuldu. Hatta çekirdek motor üretildi. İHA'larda kullanılan kamera sisteminin satışı durduruldu. Aselsan CATS kamera sistemleri üretti. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki mücadelesine destek verdiğimiz zaman Kanada ihracat izinlerini askıya aldığında yeni sistemin Bayraktar TB2'de denendiğine ilişkin görüntüler gündeme geldi. İHA'nın motoruna ambargo getirince TEI milli tasarım, yerli üretim uçak motorunu geliştirdi. Akıncı İHA'nın motor, satcom, AESA Radar, kamera ve diğer kritik alt sistemleri yerli oldu.

Velhasıl, bugüne kadar gerek ABD gerekse Batı ülkelerinin uyguladığı ambargolar Türkiye'yi yıkmadığı gibi milli savunma sanayisine bir adım daha yaklaştırdı. Üstelik, ABD yaptırımları uzun zamandır sektörde konuşulduğu için Türkiye bunun önlemini zaten çok önceden aldı. Dolayısıyla CAATSA savunma sanayisine katsa katsa güç, teknoloji katar...