Tıp dünyasında adı mitomani (yalan söyleme) olan bir hastalık var. Kişiler dikkat çekmek ve toplumda odak noktası olmak için önce ufak-tefek yalanlarla başlar, sonra arkası gelir. Yalan söyleme alışkanlık halini alınca da olay ciddi bir kişilik bozukluğuna dönüşür. Ben CHP Grup Başkanvekilli Özgür Özel'in de bu hastalığa yakalandığına dair ciddi endişe duyuyorum! Öyle olmasa daha önce defalarca yalanlanmış bir meseleyi temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getirir mi?

Haa, tabii bu yalanları sürekli gündeme taşımak bazı konuları örtbas etmek içinse onu bilemem.

Malumunuz, CHP siyaseten ne zaman sıkışsa Özgür Özel çıkıp Fahrettin- Fatmanur Altun ailesine sarıyor. Tabii, amaç sadece Altun ailesine 'itibar suikasti' yapmak değil… Hem partilerine yönelen eleştirileri hedef şaşırtarak bertaraf etmeye çalışmak hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yakınındaki isimler üzerinden vurup, Türkiye ekonomisinin en önemli kurumlarını yıpratmak…

Hatırlayın…



Özel, geçen yıl Altun ailesinin Kuzguncuk'taki evini diline doladı. Oradan bir şey çıkaramadı, sustu. 2019'da CHP'li belediyelerde 'eş,dost,akraba' atamaları gündeme geldiğinde Altun ailesinin evine 4 maaş girdiğini iddia etti. İddiası çürütüldü. Ama durmadı. CHP şimdi tecavüz meseleleriyle kaynıyor. Özel bu konuda tek bir laf etmek yerine yine maaş yalanıyla sahnede… Hem de sayıyı beşe çıkarmış!

Görmüşsünüzdür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün bir açıklama yaptı. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak aldığı huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadığını, o parayı hayra hasenata harcadığını söyledi. (Bu yıl 6 maaşı (100 bin TL) Bizbize Yeteriz Kampanyası'na bağışladığını bizzat biliyorum) Manas Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanlığından da para almadığını vurguladı.

Gelelim eşi Fatmanur Altun'a… Ne TÜRGEV'den ne KADEM'deki yönetim kurulu görevlerinden para filan aldığı yok. (Yönetim Kurulları'ndan belge istedim, yazıya koydum) THY'de bağımsız yönetim kurulu üyesi seçildiğinde kendi isteğiyle şirkete yazı göndererek herhangi bir maaş/ücret almayacağını ilettiğini de biliyorum. Keza dün THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

açıklık getirdi. Hal böyleyken, Özgür Özel'in defaatle yalanlanan bu iddiaları karşısında yüzü kızarır mı derseniz…

Hiç zannetmiyorum.

Esasında CHP'li Özgür Özel'e benim birkaç sorum var. Madem bu maaş/ücret işlerine meraklı, keşke kamuoyuna kendisinin de yönetim kurulunda olduğu Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'ndan (TÜLOV) biraz bahsetse…

Misal, bu vakfa destek veren CHP'li belediyeler hangileri?

10 yıl atıl kalan, CHP'nin son yerel seçimlerde büyükşehir belediyelerinde güçlenmesinin ardından palazlanan, illerde temsilcilikler açmaya başlayan bu vakfın gelirleri ne kadar?

Bugüne kadar jaz gösterisi, bale etkinliği, zeytin sempozyumları dışında projeleri oldu mu?

CHP'li vekiller Özgür Özel ve Veli Ağbaba vakıftan huzur hakkı adında kaç para alıyor?