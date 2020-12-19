Faizsiz sigortada Türkiye modeli

Faize hassas kesim için sigortacılığa yeni düzen geliyor. Normal sigorta şirketleri katılım sigortası satamayacak. Ya ayrı şirket kuracak ya da katılım portföylerini devredecek. Her şirket dini hassasiyetlere uygunluğu kontrol için 3 kişilik kurul kuracak

Türkiye, faize hassas kesim için katılım esaslı sigortacılıkta dünyaya model olmaya hazırlanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) katılım esaslı sigortacılıkla ilgili yeni yönetmelik taslağını hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın önceki gün Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğunu söylediği taslak çalışmaya SABAH ulaştı. Yönetmelik taslağıyla, ayrı tüzel kişilikle katılım esaslı sigorta şirketleri kurulmasının önü açılacak. Normal sigorta şirketi olup, içinde katılım esaslı sigorta da satan firmalara geçiş süresi verilecek. Şirketler 2021 yılının sonuna kadar katılım esaslı faaliyetlerini ayrı bir firma üzerinden yapabilecek.



MALEZYA MODELİ KALKIYOR

Katılım esaslı sigorta şirketleri bünyelerinde sadece dinen meşru olan konuları sigortalayacak. TARSİM, DASK, Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Türk Re havuzları da kapsama alınarak katılım finans konusunda bir ekosistem yaratılacak. Yeni taslakla, 2017'de yayımlanan yönetmelikteki Malezya modeli yerine Türkiye modeli esas alınacak. Dayandığı ilkeler ile uygulaması arasında tutarlılığı zayıflamış, operasyonel zorluk ve ilave maliyetler barındıran hibe esaslı sözleşmelere ve fonların ayrımına dayanan Malezya modeli yerine, uygulaması tutarlı, operasyonel yükü az, kolay anlaşılabilir ve anlatılabilir, kendi kendini denetleyen Türkiye modeli geliştirildi. Yeni modelin yurtdışına da tanıtılması amaçlanıyor.







ALKOL FABRİKASINA YOK

Katılım esaslı sigorta şirketleri dinen meşru olan konuları sigortalayacak. Faizli enstrümanları hiçbir şekilde kullanmayacak. Sigara, alkol fabrikaları gibi yerler sigortalanmayacak. Katılım esaslı faaliyet gösteren şirketlerin aracılığıyla satılan ürün ve hizmet bedellerinin yönetiminde, yatırım yapılacak varlıkların seçimi, değerlendirilmesi ile nakit yönetiminde de faizsiz sistem çerçevesinde hareket edilecek.



DİNİ HASSASİYET İÇİN 3 KİŞİLİK KURUL

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren şirketler bünyelerinde danışma komitesi oluşturacak. Şirketin sunacağı ürün ve hizmetler ile düzenlenecek form, sözleşme, poliçe ve bilgilendirme metinleri danışma komitesinin onayına tabi olacak. Danışma komitesince uygun görülmeyen ürün ve hizmetler satılamayacak, konu ve riskler teminat altına alınamayacak ve bu konu ve risklerden fayda temin edilemeyecek. Danışma komitesi asgari üç üyeden oluşacak. Üyeler azami üç yıl görev yapacak. Danışma komitesi üyelerinin asgari üçte ikisi, İslami ilimler veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiler arasından seçilecek. Danışma komitesi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için de katılım uyum birimi oluşturulacak. Katılım uyum birimi genel müdüre bağlı olarak görev yapacak.



6 ŞİRKETE 2022'YE KADAR SÜRE

Hâlihazırda pencere usulüyle (normal sigorta şirketi içinde katılım esaslı ürünler satan firmalar) faaliyet gösteren sigorta şirketlerine 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre verilecek. Tek işi katılım esaslı sigortacılık olmayan şirketler, bu süreye kadar aksiyon almazsa, ellerindeki katılım esaslı sigorta portföyü diğer sigorta şirketlerine devredilecek. Türkiye'de 6 tane pencere usulüyle çalışan katılım esaslı sigorta şirketi bulunuyor. Bunlar arasında Türkiye Hayat Emeklilik, Grwoupama Sigorta, Doğa Sigorta, Unico sigorta ve HDİ bulunuyor.