Türk basınının amiral gemisi SABAH 35'inci yılını kutluyor. Aslında gazetenin tarihi 35 yıldan çok daha önceye uzanıyor. SABAH adıyla Türkiye ilk kez 1875'te tanıştı. O dönemde yayın hayatına başlayan Sabah, I. Dünya Savaşı yıllarında Peyam gazetesi ile birleşip "Peyam-ı Sabah" adını aldı. 1922'de kapandı. 1938'de Yeni Sabah gazetesi yayın hayatına başladı. Bugün mensubu olduğum SABAH gazetesinin kuruluş tarihi ise 22 Nisan 1985'e uzanıyor.

SABAH, yıllardır sloganındaki "Türkiye'nin en iyi gazetesi" misyonunu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor.

'Yazılı basın bitti, bitiyor' diye türkü çağrılan bir ortamda, bünyesinde çalışan binlerce basın emekçisinin yaptığı haberlerle gündem belirlemeye devam ediyor. Tirajıyla bugün 1 numaraya oturan SABAH, vatandaş nezninde 'güvenilir' haberciliğiyle referans noktası olan, Türkiye'de A'dan Z'ye her sektöre verdiği destekle öncü rol üstelenen bir medya kuruluşu...

Her yıl yaş günü vesilesiyle Türk ekonomisinin dinamo sektörlerini bir araya getirerek hem vizyon çiziyor, hem sorunlarını gündeme getirip, çözüm fırsatlarının yaratılmasını sağlıyor.

Dün de bu etkinliklerden birisini Turkuvaz Medya Center binasında gerçekleştirdik. Salgın nedeniyle bu yıl kabine üyelerinin video konferansla katıldığı etkinlikte, gayrimenkul, tarımgıda, sigorta, turizmulaştırma, perakende ve eğitim sektörlerinin önde gelen temsilcileri düzenlenen panellerde gelecek vizyonlarını, projelerini, stratejilerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise 2021 yılı hedeflerini kamuoyuna SABAH aracılığıyla anlattı.

Bu toplantılarla yakalanan kamu-özel sektör sinerjisi her yıl olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Ve gazetemiz bugüne kadar olduğu gibi her daim Türkiye'nin sesi olmaya devam edecek.