Ana muhalefet partisi CHP, Merkez Bankası rezervleri üzerinden başlatılan tartışmayı teknik ekseninden çıkarıp siyasi şov malzemesine çevirdi. Belli ki, algı operasyonlarıyla karalama kampanyasına devam edecekler. Tabii, AK Partililerin ilk baştaki sessizliği de onların işine yaradı. CHP'liler yalan yanlış bilgilerle kamuoyu oluşturmaya başladıklarında, AK Parti'den birileri çıkıp işin aslını anlatsaydı, meseleyi bu kadar köpürtebilirler miydi? Bence, hayır…

Maalesef, bu konunun 'öyle değil, böyle' şeklindeki açıklaması da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düştü. O açıklamalardan sonra AK Partililer topa girmeye başladı. Halbuki, devlette devamlılık esastır. İlgili bürokratlar o dönemde çıkıp işin aslını anlatabilirdi. Yapmadılar!

Neyse yine de çok geç sayılmaz.

Öğrendiğime göre, meselenin sahibi Merkez Bankası bu konuda bir hazırlık yapıyor. Enflasyon Raporu toplantısının ardından rezervlerdeki azalmanın nedenini, paranın nerelerde kullanıldığını, muhalefetin iddia ettiği gibi bir durumun olmadığını kamuoyuna anlatacaklarını duydum.

Bu son derece yerinde bir karar…

Zira, muhalefetin şu anda yapmaya çalıştığı siyasi şovlardan öte bir durum var. 91 yıllık devletin kurumunu, hem de attığı adımların hepsi internet sitesinde yer alan, şeffaf, belki de Türkiye'de kurumsal yapısı en köklü ve oturmuş bir mekanizmayı sokaklara afişler asarak, siyasete sakız ederek yıpratmaya çalışıyorlar.

Bu tartışmalar ilk başlatıldığında rezervin ortadan kaybolduğu gibi bir izlenim yaratmaya çalıştılar. 2020'de pandemi nedeniyle ödemeler dengesinde düşen turizm ve ihracat gelirleri ile reel sektörün ve vatandaşın döviz ihtiyacının karşılanmasına yönelik rezervlerin kullanıldığına ilişkin rakamlar ortaya çıkınca 'döviz o fiyatlardan kime satıldı, şeffaf ihale yapılmadı' algısına başladılar.

Peki size bir soru?

Her hafta Merkez Bankası bu rakamları açıklıyor. Rezervlerdeki kaybı da artışı da zaten gizlemesine imkân yok.

Kimse takip ediyor mu?

Geçen iki haftada Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 6 milyar dolar azaldı. "Nerede bu dövizler, kime sattınız" diye soran var mı? Veyahut, daha önceki haftalarda Merkez Bankası'nın döviz rezervinde 5 milyar dolar artış yaşandığında "Pahalı kurdan döviz mi aldınız" diye soran oluyor mu?

Zaten olmasın da…

O zaman Merkez bankacılık görevini yapabilir mi?

Merkez Bankası'nı yaptığı rutin işlemler üzerinden yıpratmaya çalışmak ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür.