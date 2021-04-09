Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de bir liste çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör finansmanının önlenmesi kapsamında FETÖ/ PYD, DEAŞ, PKK/KCK, DHKP-C Terör Örgütleri'yle irtibatlı 377 ismin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Elbette, geç de olsa çok önemli bir adım...

Fakat, özellikle 205 kişinin olduğu FETÖ/PYD listesi dikkat çekici...

Neden mi?

Listede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Abdullah Aymaz, Akın İpek, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Hidayet Karaca gibi isimler bulunuyor.

Ama FETÖ'nün finansörü bazı işadamlarının adı yok.

Misal, aile fertlerinden birçoğu hapiste olan Boydak'tan da, firar eden Alfemo'nun sahipleri Davulcuoğlu ailesinden de kimseyi göremedim...

İngiltere'ye kaçan Akın İpek ile annesi ve çocuklarının isimleri var. Ancak bildiğim kadarıyla İpek'lerin zaten şahsi mal varlıkları çok az... Olanlar da birkaç küçük arsa ya da konut...

Hatta şöyle söyleyeyim, Koza Grubu'nda bugüne kadar hiç soruşturma açılmamış olan çocukların mal varlıklarını dondurma kararı yarın öbür gün yurtdışı davalarında aleyhimize bile çıkabilir.

Sonra, Ali Akbulut'tan Hakan Şükür'e, Ahmet Said Kavurmacı'dan Enes Kanter'e, Fatih Baltacı'dan Hanefi Bak'a, Dumankaya ailesinden Nakipoğulları'na hatta Emre Uslu'ya kadar birçok isme yer verilmemiş.

Aker'in, Akın Çorap'ın, Aynes Gıda'nın sahipleri de listede yok.

Kim nasıl hazırladı bilmiyorum.

Ancak bana kalırsa listenin yeniden gözden geçirilmesinde fayda var.

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BANKALAR BİRLİĞİ'NİN BAŞKANI KİM OLACAK?



Ziraat Bankası'nın genel müdürü Hüseyin Aydın ayrıldıktan sonra Türkiye Bankalar Birliği başkanlığı koltuğu boş kaldı. Teamüllere göre, bankalar arasında seçim olsa da başkanlığa genelde Türkiye'nin aktif büyüklük olarak en büyük bankaları olan Ziraat ve İş Bankası'nın genel müdürleri gelir. Fakat bu kez durum biraz farklı...

Niye diyeceksiniz?



Çünkü Ziraat Bankası'nda Hüseyin Aydın'dan sonra koltuğa oturan Alparslan Çakar da Adnan Bali'den sonra İş Bankası'nın genel müdürlüğüne getirilen Hakan Aran da daha çiçeği burnunda iki isim...

Biliyorsunuz, Bankalar Birliği Başkanlığı sembolik bir yer gibi görünse de oraya gelecek isim, hem hükümetle hem regülasyon kurumlarıyla hem de sektördeki bankalarla ilişkileri yönetiyor.

Aktif büyüklüklerine baktığımızda 942.6 milyar TL ile Ziraat Bankası ilk sırada geliyor. Onu son dönemdeki performansıyla Halkbank'ı koltuğundan eden 698.8 milyar TL'yle Vakıfbank takip ediyor. Vakıfbank'tan sonra da 680 milyar TL'yle Halkbank geliyor.

Ben, aktif büyüklüklere bakıldığında, Bankalar Birliği başkanlığı için en güçlü adayın Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih olacağını düşünüyorum.

Sanırım, kısa süre içinde yönetim toplanıp yeni başkan belirlenir.