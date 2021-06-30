Bana, 'çağın en stratejik sektörü nedir' diye sorsanız cevabım tarım olur.

Niye mi?

Dünya nüfusu hızla yükseliyor, kaynaklar kıtlaşıyor, çevre bozuluyor.

Bir de küresel ısınmayı düşününce...

İnsanların yaşamsal ihtiyaçları olan besinleri dahi bulup bulamayacağı riski var. Hal böyle olunca, her ülke kendi kendine yetme derdinde... Üretim gerilerse doğal olarak herkes önce kendi nüfusunu doyurmaya çalışacak. Bunu öngören ülkeler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, yerli tohum geliştirmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, teknolojik yatırımlar, acil durum stokları gibi konular üzerinde kafa yoruyor.

Çünkü herkes biliyor...

Doğru planlama yapılmazsa gıda krizi yaşanabilir. İleride, gıdayı kontrol edenin dünyayı kontrol edeceği bir dünya göreceğiz. Hatırlayın, 1973'te ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ne dedi?

"Petrolü kontrol edersen ulusları kontrol edersin, yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin."

Peki Türkiye'nin bu süreçte oyun planı ne?

Bu sorunun cevabını dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den dinledik. SABAH Gazetesi olarak ilkini düzenlediğimiz 1. Çiftçi Zirvesi'ne katılan Bakan Pakdemirli, üç net mesaj verdi

Türkiye'de gıda güvenliğinde eksiklik yaşanmayacak.

Kuraklıkla ilgili gerekli tedbirler alındı.

Sözleşmeli tarımla üreticiyi güçlendirip, tüketiyi fahiş fiyattan kurtaracağız.

Esasında Pakdemirli gerek tarım gerekse su konusunda ortak akılla Türkiye'nin 25 yıllık geleceğini planlamaya çalışıyor. Şuralar düzenleniyor, güçlü ve zayıf yönler belirleniyor. Hedef ve stratejiler oluşturuluyor. Eylem planları hazırlanıyor. Yasal eksikliklerin giderilmesi için mevzuatlar düzenleniyor. Epey yol katettiğimiz doğru ama daha uzun bir yol var.

Zor mu?

Akıl ve teknolojiyi birleştirip harekete geçerek, potansiyeli de doğru kullanırsak neden olmasın...

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YANGIN UÇAĞI…

Biliyorsunuz, önceki gün Marmaris'te ciğerimiz yandı…

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü. Maalesef bir geçici orman işçisi vatandaşımız şehit oldu. Her yaz bu haberleri gördükçe içim cız ediyor.

Bakan Pakdemirli'yi bulmuşken tabii hadiseyi de konuştuk

Anlattığına göre, Orman Genel Müdürlüğü yangınları kontrol etme konusunda teknolojide epeyce yol almış… Hatta Pakdemirli Marmaris'teki yangına müdahaleyi Ankara'daki karargahlarından yaptığını söylüyor. Ancak yangın uçakları konusunda gecikme olduğunu da vurguluyor.

Şöyle ki, bakanlık daha önce uçakların kiralanması konusunda ihaleye çıktı. Türk Hava Kurumu kazandı. Normalde 1 Haziran'da göreve başlaması gereken Rus Beriev 200 tipi uçaklar gelmedi. Bakan Pakdemirli, "Tüm dünya 'önce can sonra canan' diyor. Vermemek için tereddütte kaldı. Bunun için ben de Dışişleri Bakanımız da devreye girdi. En son Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konuyu iletti" dedi.